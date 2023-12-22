Алина Гросу, которая год не была в Украине, вернулась на Родину
Певица Алина Гросу показала свою бабушку с которой не виделась год.
28-летняя украинская певица Алина Гросу, которая долгое время живет в Америке, вернулась на родину. Фото с бабушкой из Черновцов певица опубликовала в своем инстаграме.
Известно, что на родине Алина Гросу не была уже год, поскольку переехала в Америку, где решила поступить в учебное заведение и овладеть актерской профессией.
Все это время Гросу жила и работала в США. За этот год девушка презентовала несколько новых песен.
Известно, что Гросу летела домой через Молдову. Однако уже впоследствии наконец оказалась дома.
Вероятнее всего, цель возвращения певицы, празднование рождественских праздников в семейном кругу.
Сначала Гросу поехала в Черновцы, где встретилась со своей бабушкой. Уже потом певица показала архивные фото на которых ей 18 лет. Очевидно это фото, которые хранит бабушка в память о внучке.
Напомним, певица Алина Гросу после расставания с актером Полянским намекнула на новые отношения.