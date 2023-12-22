Даша Астафьева впервые рассказала о знакомстве с младшим бойфрендом

Своего избранника знаменитость скрывает от поклонников.

38-летняя украинская певица и актриса Даша Астафьева призналась, где познакомилась со своим новым бойфрендом. Подробностями личной жизни звезда поделилась в YouTube-проекте Рамины Эсхакзай "30+", где также снялся Алексей Дурнев.

Еще в начале 2023 года Астафьева рассказывала, что встретила новую любовь, однако не раскрывала имя избранника и историю знакомства пары. Сейчас же она раскрыла некоторые карты. Оказалось, что влюбленные встретились в спортзале, куда ходила артистка. Впоследствии бойфренд Даши Астафьевой написал ей в соцсетях, после чего началось активное общение, а затем отношения.

"И тут он мне пишет в Instagram: "Добрый вечер. Может, куда-то сходим?". Я отвечаю: "И куда мы сходим?", а он говорит: "На тверк". И я понимаю, что это первый человек, который меня так креативно приглашает. Я сходила и никогда об этом тверке не пожалею", — вспоминает знаменитость.

Даша Астафьева

Также Даша Астафьева призналась, что избранник намного младше ее.

"Встречаться с более молодым парнем — это новый слой юмора. У меня все друзья постарше, они говорят: "Так ты на выпускном могла держать своего новорожденного бойфренда"", — рассказывает певица.

Даша Астафьева

Напомним, Даша Астафьева рассказала, почему Потап заблокировал ее.

Также Фокус писал о смерти домашнего любимца Даши Астафьевой из-за "халатного отношения" ветеринаров.