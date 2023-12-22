Дочь Кэтрин Зеты-Джонс удивила "хорошей генетикой" (фото)

У Кэрис также есть старший брат Дилан, который родился в 2000 году.

20-летняя Кэрис Зета Дуглас показала новые снимки с отдыха. Фото дочь Кэтрин Зеты-Джонс, 54, и Майкла Дугласа, 79, поделилась в Instagram.

Наследница знаменитой актерской пары позировала в коричневом купальнике с распущенными волосами, которые кудрями спадали ей на плечи. В подписи к карусели фото Кэрис оставила только эмодзи в виде кокоса и обезьянки.

"Люблю тебя, дорогая", — прокомментировала снимки Кэтрин Зета-Джонс.

Кэрис Зета Дуглас

"Вы выглядите невероятно", "Буквально красиво", "Потрясающая, красивая, роскошная женщина, как и ее мать", "Хорошая генетика", — реагируют на новые кадры Кэрис ее подписчики.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас поженились в 2000 году. Тогда же родился их первенец Дилан. Через несколько лет на свет появилась дочь Кэрис. Также у Дугласа есть сын Кэмерон от союза с Диандрой Люкер.

Британская актриса имеет хорошие отношения с первенцем своего мужа, несмотря на скандальный разрыв американского актера с мамой Кэмерона в 2000 году.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс с сыном Диланом Фото: Getty Images

Напомним, Кэтрин Зета-Джонс с юмором поздравила пасынка с днем рождения.

Также Фокус писал о роскошном платье Кэтрин Зеты-Джонс во время индийского кинофестиваля.