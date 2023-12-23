Как пережить семейное Рождество? Советы, как удержать вечеринку "в берегах"

Эксперты из Vogue советуют: оставьте споры и дрязги другим и просто насладитесь хорошей едой и достойными напитками. В конце концов — это Рождество.

Не всем повезло родиться и вырасти в семьях, где тебя не просто любят, но и ценят твое личное пространство, уберегают от не деликатной критики или навязчивых советов. А если вы все же выросли в такой семье или, может быть, попали в нее по воле обстоятельств? Прислушайтесь к советам итальянского Vogue, а вдруг помогут?

Как говорят эксперты издания, мы сегодня живем в такой бесконечной турбулентности, в таком информационном цунами, что любая невзначай брошенная фраза может стать источником раздора, ссоры, разногласий. Как избежать этого, как выдержать прессинг какого-нибудь родственника и затем не слечь с психосоматическим расстройством, как не почувствовать свое безнадежно испорченное настроение и постараться выжить?

Будьте хозяином, а не гостем

Для начала вы можете организовать обед у себя дома — вариант, который особенно рекомендуется, если кухня или столовая ваших родителей либо родственников было местом многих незабываемых, подчас негативных, моментов во время прошлых рождественских праздников.

Наберитесь терпения, понимая, что потом придется все приводить в порядок. Вместе с тем, пребывание именно в вашем, а не родительском, доме предотвратит ваш регресс в подростковое состояние, заставит старших родственников относиться к вам, как минимум, с уважением.

Как вариант, можно выбрать нейтральное место — ресторан, загородный клуб. Людям труднее накачивать атмосферу определенными завышенными ожиданиями или манерами строгой гувернантки, если рядом находится официант с бутылкой вина, администратор или метрдотель.

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Шпаргалка-ответ на назойливые вопросы

Неужели, это ваш кошмар? Уговорите себя заранее, что совсем не надо бояться того, что мама или тетя снова начнут спрашивать вас, когда же вы подарите внука, что дядя поставит вам твердую "3" за не совсем блестящую ситуацию с карьерой, а бабушка начнет сетовать, что вы все еще в одиночестве. Хитрость состоит в том, чтобы подготовить ответы заранее.

Сначала подумайте о вещах, которые вы действительно хотите сказать. При этом постарайтесь представить, как они вылетают из вашего рта, словно рой ос-убийц, в сопровождении брызг едкой кислоты. И только после такой живописной виртуальной картины сделайте глубокий вдох, положите ваши эмоции обратно в ящик стола и попробуйте продумать ответы на все не деликатные вопросы родственников.

Самое главное — ваши ответы должны быть спокойны и ироничны:

"Когда у вас будут дети?" — "Понятия не имею. Даже Дева Мария не строила никаких планов на этот счет".

"Почему ты до сих пор одинока/одинок?" — "Потому что не считаю мужчин/женщин интеллектуально стимулирующими".

А если вдруг замешкались, советуем просто очень быстро ретироваться в туалетную комнату — против реальной потребности никто возражать не станет.

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Подберите себе "плечо" единомышленника

Если вы все же не можете сохранять хладнокровие или боитесь запутаться в своем же ответе (и такое бывает, когда нервничаешь!), попросите помощи у брата, сестры, племянницы.

Например, вы можете заранее запустить информацию о том, что вам не нравится говорить о вашем недавнем увольнении, о вашей последней любви или о потерянных на неудачном шопинге деньгах. Таким образом, обычные подозреваемые будут предупреждены.

Если случай совсем безнадежен, вот тут и нужна будет помощь близкого по духу родственника. Именно в этот момент может подойти, например, брат, который спросит: "А что вы думаете о последней книге Бакмана?". Думаем, уже мысль о том, кто такой Фредрик Бакман, заставит бесчувственного родственника замолчать, и может даже до конца ужина.

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Как всегда лучший вариант — дети

Однако, если, несмотря на все меры предосторожности, "праздничный дух" рождественского семейного ужина становится гнетущим, вы всегда можете выйти из-за стола и присоединиться к детям.

Помогите им развернуть рождественские подарки, собрать что-то невероятное из Lego, поиграйте с ними в жмурки в соседней комнате или даже в соседнем доме. Это именно то, для чего нужны дети на рождественских обедах — предложить им комфортный отдых от раздражающего поведения взрослых.

Фото: pexels.com

И наконец помните: вы сами можете выбирать свои сражения. Действительно ли стоит наживать себе язву, обсуждая гендерную политику с двоюродным братом-сексистом, или объяснять чопорной тетушке, что мини, в котором вы пришли на семейный ужин, это именно то, что надо.

А вообще наши эксперты из Vogue советуют: оставьте споры другим и просто насладитесь хорошей едой и достойными напитками. В конце концов — это Рождество.

Напомним, король Чарльз ІІІ пошутил о своих пальцах-"сосисках".

Также Фокус писал о первом Рождестве Меган Маркл в королевской семье в 2017 году.