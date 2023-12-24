Накануне Рождества: Кейт Миддлтон продемонстрировала яркий кардиган (фото)

К образу королевская персона добавила серьги лондонского бренда.

Кейт Миддлтон появилась на публике в ярком кардигане. Снимками делится Instagram-аккаунт принца и принцессы Уэльских.

Супруга будущего короля Великобритании посетила рождественское чаепитие в рамках нынешней трансляции "Вместе на Рождественскую колядку".

"Трое вдохновляющих людей, которые действительно меняют жизнь молодежи... Рассел, Рэй и Бренда, было очень приятно познакомиться с вами!" — написала возлюбленная принца Уильяма.

Накануне Рождества мама троих детей выбрала яркий праздничный образ: кардиган из кашемира Miu Miu за 1350 фунтов стерлингов (около 62 тысяч грн) и брюки в тон.

Волосы принцессы были распущены, а в качестве аксессуаров она добавила перламутровые серьги в виде цветной капусты лондонского бренда Cassandra Goad за 4360 фунтов стерлингов (более 200 тысяч грн), по данным портала Royal Fashion Police.

Кейт Миддлтон

"Я думаю, у Кейт больше королевских занятий, чем у королевы-консорт. Не могу дождаться, чтобы увидеть ее королевой Англии", "Принцесса Уэльская такая настоящая и заземленная. Даже через фото и видео я чувствую, насколько она причастна к тому, что делает", — реагируют на новое появление Миддлтон пользователи сети.

Фото: Скріншот

Напомним, что принц и принцесса Уэльские планируют делать на Рождество 2023.

Также Фокус писал о секрете счастливых отношений принца Уильяма и Кейт Миддлтон.