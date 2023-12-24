Настя Каменских прокомментировала слухи о разводе с Потапом (видео)

Звездная пара поженилась в 2019 году. В последнее время ходят слухи о их разрыве.

Украинская певица Настя Каменских прокомментировала слухи о разводе с Потапом. Подробностями личной жизни артистка поделилась в программе Евгения Клопотенко "Пекельні борошна".

Звездный дуэт готовил гречаники накануне новогодних праздников, а украинский ресторатор и шеф-повар спросил гостью своего шоу об отношениях с ее возлюбленным на фоне частых слухов в сети о разводе супругов.

"У нас как между мужем и женой все прекрасно. Я понимаю, о чем ты говоришь, потому что было очень много разных слушочков. Но нет, все хорошо", — отметила звезда сцены.

Кроме этого, Настя Каменских отметила, что мужа надо накормить, чтобы сохранить с ним хорошие отношения.

"Когда мужчина видит, что ты для него что-то сделала и даешь ему эту тарелочку, — все, он просто как будто снова в тебя влюбляется", — отметила жена Потапа.

Настя Каменских ответила на слухи о разрыве с Потапом

Певица и рэпер поженились в мае 2019 года. Церемония стала неожиданностью для поклонников звезд, поскольку они до последнего держали свои отношения в секрете.

Сейчас в сети ходят слухи о разводе пары. Блогер Артур Адамов рассказывал, что Каменских и Потап уже не живут вместе и вскоре сообщат о новом семейном статусе. Впрочем, звездные супруги опровергают домыслы.

Сейчас же Потап находится в Испании, куда улетел после ОАЭ и США.

Настя Каменских и Потап

Напомним, Потап и Настя Каменских прилетели в Майами презентовать новую песню артистки.

Также Фокус писал о переводе хитов Насти Каменских на украинский язык.