Пэрис Хилтон показала подросшего сына Феникса (видео)

За последний год знаменитость дважды стала мамой.

42-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон показала новые кадры первенца Феникса. Видео звезда соцсетей поделилась в Instagram с более 25 млн подписчиков.

Малыш, которому вскоре исполнится один год, позировал на лестнице возле Пэрис и их домашнего любимца. Знаменитость предстала в розовом платье и блестящих туфлях накануне Рождества 2023 года.

"Когда твой ребенок любит щенков так же сильно, как и ты", — написала мама двоих детей.

Сын Пэрис Хилтон и венчурного капиталиста Картера Реума примерил головной убор, улыбаясь на видео.

Пэрис Хилтон с сыном Фениксом

"Так приятно видеть, как мама учит своего ребенка быть ласковым с животным!", "Феникс такой же, как его мама!!! Любитель животных", "Пэрис, он просто куколка", — комментируют новый ролик пользователи сети.

Феникс родился в начале 2023 года с помощью суррогатной матери. А уже в ноябре этого же года стало известно об еще одном пополнении в звездной семье. На свет появилась Лондон Мэрилин Хилтон Реум, однако пока Пэрис не показывает свою дочь.

Светская львица и венчурный капиталист поженились осенью 2021 года.

Пэрис Хилтон с мужем и сыном

Напомним, бывший жених Пэрис Хилтон рассказал, почему их отношения не дошли до брака.

Также Фокус писал о том, почему Пэрис Хилтон не смогла сама родить детей.