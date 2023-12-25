25 декабря 2023 года: Рождество Христово - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя выяснять отношения, обижаться и ссорится с кем-либо.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь отмечает один из самых важных и больших церковных праздников — Рождество Христово. Считается, что именно в этот день Дева Мария родила Иисуса Христа. Перед этим верующие выдерживают большой рождественский пост (40 дней).
Что нельзя делать 25 декабря:
- ссориться с кем-либо;
- заниматься работой по дому;
- выносить мусор;
- ходить на охоту;
- красить и стричь волосы;
- ставить на стол пустые тарелки.
Народные приметы и поверья:
- если на Рождество ударит мороз — будет холодно на Крещение;
- много снега — будет благоприятный год;
- ясное небо — к крепким морозам;
- если день теплый — ждите холодную весну.
День ангела празднуют:
Леонид, Мария, Валтасар, Мельхиор, Гаспар.
Родились в этот день:
1971 год — Джастин Трюдо, премьер-министр Канады с 2015 г.
Также в этот день:
336 год – в Риме происходит первое документально подтвержденное празднование Рождества;
1741 год — Андерс Цельсий, шведский астроном и математик изобретает шкалу измерения температуры;
1923 год — впервые на новогодней елке в Белом доме (Вашингтон) засвечивают электрическую гирлянду.