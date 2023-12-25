25 декабря 2023 года: Рождество Христово - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя выяснять отношения, обижаться и ссорится с кем-либо.

Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь отмечает один из самых важных и больших церковных праздников — Рождество Христово. Считается, что именно в этот день Дева Мария родила Иисуса Христа. Перед этим верующие выдерживают большой рождественский пост (40 дней).

Что нельзя делать 25 декабря:

ссориться с кем-либо;

заниматься работой по дому;

выносить мусор;

ходить на охоту;

красить и стричь волосы;

ставить на стол пустые тарелки.

Народные приметы и поверья:

если на Рождество ударит мороз — будет холодно на Крещение;

много снега — будет благоприятный год;

ясное небо — к крепким морозам;

если день теплый — ждите холодную весну.

День ангела празднуют:

Леонид, Мария, Валтасар, Мельхиор, Гаспар.

Родились в этот день:

1971 год — Джастин Трюдо, премьер-министр Канады с 2015 г.

Также в этот день:

336 год – в Риме происходит первое документально подтвержденное празднование Рождества;

1741 год — Андерс Цельсий, шведский астроном и математик изобретает шкалу измерения температуры;

1923 год — впервые на новогодней елке в Белом доме (Вашингтон) засвечивают электрическую гирлянду.