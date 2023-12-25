Муж принцессы Беатрис создал невероятно стильную рождественскую елку (фото)

Эдоаржо Мапелли-Моцци – известный застройщик и дизайнер, который часто показывает работы своего бюро в соцсети.

40-летний итальянский аристократ и бизнесмен, муж британской принцессы Беатрисы Йоркской Эдоардо Мапелли-Моцци известен как очень талантливый дизайнер интерьеров. Периодически на своей странице в соцсети он делится фотографиями, где запечатлена работа его бюро Banda Property. Неудивительно, что один из последних постов аристократа-дизайнера был посвящен Рождеству и праздничной атмосфере.

Он опубликовал фото очень стильного и традиционного рождественского декора. Высокое хвойное дерево украшено ультрамодными бантами темно-оранжевого оттенка из более плотной ткани с более тонкими косточками из темно-серого бархатного материала, придающего глубину. Также на ветвях балансировали зажженные тонкие свечи. Под елкой лежало множество подарков в деревенской коричневой бумажной упаковке и с белыми бантами из лент.

Дерево было сфотографировано в тускло освещенном помещении с угрюмой атмосферой. В комнате была мантия, украшенная гирляндой из листьев, подсвечниками и цветами приглушенных оттенков. Над камином висела картина, окрашенная в цвета, перекликающиеся с оттенками рождественских украшений.

Завершал пространство низкий журнальный столик в деревенском стиле с миндальным печеньем и бокалами для коктейлей, а также эффектная люстра.

На аккаунт, где Эдоардо делится интерьерными проектами, подписано более 143 тысяч человек. Другие помещения его авторства включают потрясающую мраморную кухню с черной мебелью и акцентами цвета хаки, нейтральную спальню с ярким сине-белым ковром с рисунком и минималистскую гостиную с диваном в форме подковы и большими окнами от пола до потолка.

Среди снимков его роскошных произведений есть несколько редких семейных моментов. В сентябре застройщик поделился очаровательной фотографией маленькой Сиенны, сделанной на ее день рождения.

"С Днем Рождения, малышка. Ты приносишь нам столько любви и радости каждый день", – написал он, добавив несколько смайликов.

Девочка была одета в очаровательное платье, украшенное яркими цветами, и соломенную шляпу.

Он также отметил особое событие со своей женой в своем публичном аккаунте в Instagram – редкое проявление любви к членам королевской семьи. "Поздравляю с годовщиной свадьбы самую прекрасную жену в мире. Я так благодарен за каждый момент, который мы пережили, за каждое испытание, которое мы преодолели, и за каждую мечту, которую мы вместе преследовали. Я люблю тебя больше, чем могут выразить слова, и мне не терпится отпраздновать с тобой еще много юбилеев", – гласит подпись.

Пара поженилась в 2020 году. Из-за пандемии Covid-19 их свадьба, состоявшаяся в часовне Всех Святых Королевской ложи, прошла в формате приватной семейной церемонии. Приходская церковь расположена на территории Большого Виндзорского парка.

Ранее Фокус писал что принцесса Беатрис приехала в Вестминстерское аббатство с пасынком на концерт рождественских гимнов.