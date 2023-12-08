Принцесса Беатрис приехала в Вестминстерское аббатство с пасынком (фото)

У принцессы и сына ее мужа от предыдущих отношения сложились очень теплые отношения.

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35-летняя принцесса Беатрис с 40-летним мужем Эдоардо Мапелли-Моцци и семилетним пасынком Кристофером, которого в семье ласково называют Вольфи, стала гостьей концерта рождественских гимнов в Вестминстерском аббатстве, устроенном принцессой Уэльской Кейт Миддлтон, пишет Hello.

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На публике дочь Сары Фергюсон и принца Эндрю появилась в платье миди с высоким воротником и плиссированной юбкой А-силуэта в темно-синюю и изумрудно-зеленую клетку и перламутровыми пуговицами. По него она подобрала пару темно-синих ботильонов с молниями, украшенных замшей.

Принцесса распустила свои каштановые локоны, уложив их на боковой пробор, и накрасила губы вишнево-красной помадой.

Эдоардо выбрал строгий темно-синий костюм, а Вольфи, сын Мапелли-Моцци и дизайнера интерьеров Дары Хуанг, выглядел щеголевато в бежевом пальто с черной окантовкой и пуговицами и темно-синих брюках чинос. Он крепко держал за руку мачеху и не скрывал своего интереса ко всему, что происходило вокруг.

Прежде чем отправиться в аббатство, мальчик вместе с детьми принца и принцессы Уэльских, принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, отправил рождественскую открытку, а во время службы стоял рядом с ними. Рождественский почтовый ящик был установлен возле Западной двери, чтобы дети могли отправлять сделанные вручную открытки другим подросткам, которые, возможно, испытывают трудности.

Вольфи с детьми принца и принцессы Уэльских Фото: Getty

Рождественские елки, предоставленные королем из Большого Виндзорского парка и позже подаренные местному сообществу, были украшены мерцающими огнями и поделками из бумаги и фетра, включая листья падуба и миниатюрные деревца.

Хор Action for Children Young Carers Aloud исполнил серенаду гостям, среди которых были герцогиня Эдинбургская и сестра Беатрис, принцесса Евгения.

Беатрис и Эдоардо поженились на частной церемонии в июле 2020 года, и у них есть двухлетняя дочь по имени Сиенна Элизабет.

С пасынком у принцессы сложились теплые отношения. Она даже поделилась с журналистами историей о домашнем обучении Вольфи.

"Домашнее обучение — это определенно не моя сильная сторона! Не буду врать. К сожалению, я не могу винить в этом дислексию.

Но мне очень повезло, что у меня была возможность работать с Вольфи во время закрытия школ. Это был огромный период обучения для всех нас", – говорила она.

Ранее Фокус писал, что пара посетила премьеру документального фильма, выбрав для выхода в свет образы в стиле смарт-кэжуал.