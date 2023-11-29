Принцесса Беатрис показала самое стильное пальто на зиму 2023

Принцесса вместе с супругом оправилась на концерт рождественских гимнов.

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Принцесса Беатрис показала идеальный зимний образ, когда присоединилась к своему мужу Эдоардо Мапелли-Моцци на концерт рождественских гимнов. Об этом пишет Daily Mail.

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Для своего выхода в свет Беатрис выбрала пальто от бренда Temperley London стоимостью 1295 фунтов стерлингов с модным клетчатым принтом.

Принцесса с супругом присутствовали на концерте в церкви Святого Джеймса на Пикадилли, а затем посетила рождественскую вечеринку Sabina Bilenko Couture в The Twenty Two.

Свое двубортное пальто с поясом, с принтом в виде черно-серо-белой клетки она сочетала с черными ботинками от Louis Vuitton за 1270 долларов и закатала рукава, чтобы продемонстрировать красивый изящный браслет на руке.

Принцесса Беатрис Фото: Getty Images

Беатрис убрала волосы назад и сделала сдержанный минималистичный макияж.

На концерте присутствовало несколько знаменитостей, в том числе норвежская поп-звезда Сигрид, Олли Локк из Made in Chelsea, Стивен Фрай и Саймон Пегг.

Беатрис и Эдоардо посещали звездный рождественский концерт и в прошлом году.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци

Мероприятие было организовано фондом Quintessentially Foundation в поддержку его новой благотворительной инициативы The Firefly Project.

Проект Firefly был запущен в 2022 году фондом Quintessentially Foundation для поддержки детей и молодых людей, живущих в крайней бедности в Лондоне.

С 2008 года фонд собрал более 14 миллионов фунтов стерлингов для ряда благотворительных организаций, и его новая инициатива ориентирована на массовые организации, которые помогают молодым людям столицы реализовать свой потенциал.

Образы Беатрис с недавних пор сделали ее настоящей иконой стиля. Это заслуга ее новой стилистки Оливии Бэкингем, которая также консультирует Поппи Делевинь и Ники Хилтон.

С тех пор как пять лет назад принцессе Беатрис исполнилось 30 лет, она постепенно нашла собственную формулу моды и теперь ее хвалят за элегантные и яркие наряды.

"Мне нравится раздвигать границы своих клиентов, но при этом придерживаться их подлинных кодексов. Я не хочу, чтобы это было однобоко, мне нравится давать клиентам творческую свободу, а затем мы встречаемся посередине и придумываем волшебный образ", — говорит Оливия.

У нее с принцессой сложились дружеские отношения. А гардероб Беатрис пополнился стильными нарядами. Недавно она позировала вместе с Оливией на модной вечеринке.