Принцеса Беатріс показала найстильніше пальто на зиму 2023 року

Принцеса разом із чоловіком вирушила на концерт різдвяних гімнів.

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Принцеса Беатріс показала ідеальний зимовий образ, коли приєдналася до свого чоловіка Едоардо Мапеллі-Моцці на концерт різдвяних гімнів. Про це пише Daily Mail.

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Для свого виходу у світ Беатріс вибрала пальто від бренду Temperley London вартістю 1295 фунтів стерлінгів з модним картатим принтом.

Принцеса з чоловіком були присутні на концерті в церкві Святого Джеймса на Пікаділлі, а потім відвідала різдвяну вечірку Sabina Bilenko Couture в The Twenty Two.

Своє двобортне пальто з поясом, з принтом у вигляді чорно-сіро-білої клітинки вона поєднала з чорними черевиками від Louis Vuitton за 1270 доларів і закатала рукави, щоб продемонструвати красивий витончений браслет на руці.

Принцеса Беатріс Фото: Getty Images

Беатріс прибрала волосся назад і зробила стриманий мінімалістичний макіяж.

На концерті були присутні кілька знаменитостей, зокрема норвезька попзірка Сігрід, Оллі Локк з Made in Chelsea, Стівен Фрай і Саймон Пегг.

Беатріс і Едоардо відвідували зірковий різдвяний концерт і минулого року.

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці

Захід було організовано фондом Quintessentially Foundation на підтримку його нової благодійної ініціативи The Firefly Project.

Проєкт Firefly був запущений 2022 року фондом Quintessentially Foundation для підтримки дітей і молодих людей, які живуть у крайній бідності в Лондоні.

З 2008 року фонд зібрав понад 14 мільйонів фунтів стерлінгів для низки благодійних організацій, і його нова ініціатива орієнтована на масові організації, які допомагають молодим людям столиці реалізувати свій потенціал.

Образи Беатріс віднедавна зробили її справжньою іконою стилю. Це заслуга її нової стилістки Олівії Бекінгем, яка також консультує Поппі Делевінь і Нікі Гілтон.

Відтоді як п'ять років тому принцесі Беатріс виповнилося 30 років, вона поступово знайшла власну формулу моди, і тепер її хвалять за елегантне і яскраве вбрання.

"Мені подобається розсовувати межі своїх клієнтів, але при цьому дотримуватися їхніх справжніх кодексів. Я не хочу, щоб це було однобоко, мені подобається давати клієнтам творчу свободу, а потім ми зустрічаємося посередині і придумуємо чарівний образ", — каже Олівія.

У неї з принцесою склалися дружні стосунки. А гардероб Беатріс поповнився стильним вбранням. Нещодавно вона позувала разом з Олівією на модній вечірці.