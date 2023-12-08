Принцеса Беатріс приїхала до Вестмінстерського абатства з пасинком (фото)

У принцеси і сина її чоловіка від попередніх стосунків склалися дуже теплі стосунки.

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35-річна принцеса Беатріс із 40-річним чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці та семирічним пасинком Крістофером, якого в сім'ї лагідно називають Вольфі, стала гостею концерту різдвяних гімнів у Вестмінстерському абатстві, який влаштувала принцеса Уельська Кейт Міддлтон, пише Hello.

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На публіці донька Сари Фергюсон і принца Ендрю з'явилася в сукні міді з високим коміром і плісированою спідницею А-силуету в темно-синю і смарагдово-зелену клітку і перламутровими ґудзиками. До неї вона підібрала пару темно-синіх ботильйонів з блискавками, прикрашених замшею.

Принцеса розпустила свої каштанові локони, уклавши їх на бічний проділ, і нафарбувала губи вишнево-червоною помадою.

Едоардо вибрав суворий темно-синій костюм, а Вольфі, син Мапеллі-Моцці та дизайнерки інтер'єрів Дари Хуанг, мав чепуристий вигляд у бежевому пальті з чорною облямівкою й ґудзиками та темно-синіх штанах чінос. Він міцно тримав за руку мачуху і не приховував свого інтересу до всього, що відбувалося навколо.

Перш ніж вирушити в абатство, хлопчик разом з дітьми принца і принцеси Уельських, принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї, відправив різдвяну листівку, а під час служби стояв поруч з ними. Різдвяну поштову скриньку встановили біля Західних дверей, щоб діти могли відправляти зроблені вручну листівки іншим підліткам, які, можливо, зазнають труднощів.

Вольфі з дітьми принца і принцеси Уельських Фото: Getty

Різдвяні ялинки, надані королем з Великого Віндзорського парку і пізніше подаровані місцевій громаді, були прикрашені мерехтливими вогнями і виробами з паперу та фетру, включно з листям падуба і мініатюрними деревцями.

Хор Action for Children Young Carers Aloud виконав серенаду гостям, серед яких були герцогиня Единбурзька і сестра Беатріс, принцеса Євгенія.

Беатріс і Едоардо одружилися на приватній церемонії в липні 2020 року, і в них є дворічна донька на ім'я Сієнна Елізабет.

З пасинком у принцеси склалися теплі стосунки. Вона навіть поділилася із журналістами історією про домашнє навчання Вольфі.

"Домашнє навчання — це безумовно не моя сильна сторона! Не буду брехати. На жаль, я не можу звинувачувати в цьому дислексію.

Але мені дуже пощастило, що в мене була можливість працювати з Вольфі під час закриття шкіл. Це був величезний період навчання для всіх нас", — говорила вона.

Раніше Фокус писав, що пара відвідала прем'єру документального фільму, вибравши для виходу в світ образи в стилі смарт-кежуал.