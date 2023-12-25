Хью Джекмана заметили в ресторане с другой женщиной (фото)

Канун Рождества актер провел со своей давней подругой.

55-летний австралийский актер Хью Джекман канун Рождества провел со своей давней подругой Пэт Шенфельд, вдовой владельца и продюсера бродвейского театра Джеральда Шенфельда. Фотографией он поделился в сторис Instagram.

Они отлично провели время в ресторане. Хью и Пэт дружат уже много лет и вместе посетили ряд бродвейских шоу, при этом актер ранее называл Пэт своим "театральной возлюбленной" в социальных сетях.

Хью Джекман и Пэт Шенфельд Фото: thehughjackman/instagram

Джекман был близким другом покойного мужа Пэт Джеральда в течение десяти лет до его смерти в 2008 году. Он даже написал предисловие к биографии Джеральда, опубликованной Пэт после его смерти, под названием "Мистер Бродвей: внутренняя история Шубертов, шоу и звезд покойного Джеральда Шенфельда".

"Я знал Джерри всего десять лет. Он изменил мою жизнь во многих отношениях; теперь мне действительно пора узнать об остальных семидесяти годах. Спасибо, Пэт, за то, что эта книга появилась на свет. . . и втайне я всегда буду представлять, как ты работаешь над ней… в халате!", – отметил актер.

Пэт и Хью дружат много лет Фото: thehughjackman/instagram

Кроме того, Хью опубликовал фотографию роскошно украшенной елки с подарками, на фоне которой он позирует один. Таким образом Джекман поздравил поклонников с Рождеством.

Актер показал свою рождественскую елку Фото: thehughjackman/instagram

Новость о разводе актера с его женой Деборрой-Ли Фернесс после 27 лет брака для фанатов пары стала настоящим потрясением.

"Нам повезло провести почти три десятилетия вместе в прекрасном, любящем браке. Наш путь теперь меняется, и мы решили расстаться, чтобы продолжить свой индивидуальный рост. Наша семья была и всегда будет нашим главным приоритетом. Мы приступаем к этой следующей главе с благодарностью, любовью и добротой. Мы очень ценим ваше понимание и уважение к нашей конфиденциальности, пока наша семья проходит этот переходный период", – говорилось в заявлении пары, которое они сделали для прессы.

Теперь Хью и Деборру-Ли видят по отдельности, а друзья Джекмана говорят, что он готов к новым отношениям. При этом о причинах разрыва ничего не известно до сих пор.

Ранее Фокус писал, что Хью Джекман закрутил роман с замужней актрисой, которая моложе его на шесть лет.