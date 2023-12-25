Кейт Миддлтон представила новое фото подросших детей

Фография является частью той же серии, что и на официальной рождественской открытке семьи.

Принц и принцесса Уэльские опубликовали новую фотографию своих троих детей, пожелав всем счастливого Рождества. Черно-белое фото появилось на официальной странице Кенсингтонского дворца в соцсети.

Важно Кейт Миддлтон и принц Уильям отреагировали на обвинения в фотошопе

На фотографии изображена принцесса Шарлотта, сидящая между своими братьями принцами Джорджем и принцем Луи на скамейке, обхватив их руками за плечи. Все трое радостных детей одеты в белые рубашки.

Фотография является частью той же серии, что и на официальной рождественской открытке семьи. Снимки были сделаны в Виндзоре фотографом из Йоркшира Джошем Шиннером.

Принц и принцесса присоединились к королю и королеве в Сандрингеме на традиционных королевских торжествах, прогулявшись от дома к церкви Святой Марии Магдалины.

В этом году, как и в прошлом, к семье присоединился опальный принц Эндрю. Его предполагаемые связи с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном станут объектом дальнейшего расследования в новом году, когда будут опубликованы сотни материалов по делу о клевете.

Его бывшая жена Сара, герцогиня Йоркская, впервые за многие годы появилась на публике в Сандрингеме, а их дочериприехали со своими мужьями: принцесса Беатрис с Эдоардо Мапелли Моцци и принц Евгения с Джеком Бруксбанком.

Рождественским утром возле церкви собралась около тысячи человек, ожидая увидеть членов королевской семьи.

Ранее Фокус писал, какой ансамбль выбрала Кейт Миддлтон для рождественской службы в Сандрингеме.