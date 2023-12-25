Золото и снег: как выглядит рождественская елка во дворце Монако

Рождественский портрет княжеской семьи Монако тоже нашел свое место на елке.

Княжеский дворец Монако на своей официальной странице в Instagram показал рождественскую елку, которая стоит в огромном светлом зале с высокими потолками и золотой росписью. Сама елка вполне соответствует величественному интерьеру: она украшена золотыми шарами, а ее ветки словно присыпаны снегом.

На дереве среди игрушек можно увидеть рождественский портрет княжеской семьи Монако. На нем изображены княгиня Шарлен в роскошном бархатном платье терракотового оттенка, князь Альбер II и их девятилетние близнецы Жак и Габриэлла в черных ансамблях.

Под елкой стоят белые и золотистые коробки с подарками, перевязанные золотистыми лентами, а углы зала украшены искусственными золотыми деревьями и снегом.

"С Рождеством! Пусть эти праздники станут началом года счастья для вас и ваших близких. С Рождеством и Новым 2024 годом!", – говорится в подписи к видео.

Несколькими днями ранее княгиня Шарлен появилась на рождественском балу в отеле de Paris в Монако в потрясающем серебристом платье. Князя Альбера на балу не было.

Кроме того, княжеская семья Монако открыла рождественскую ярмарку в городе. На праздничном мероприятии княгиня Шарлен появилась в клетчатом пальто красного цвета от Burbеrry за 5 900 долларов. Князь Альбер II и Шарлен прогулялись по городу, пообщались с жителями и зажгли праздничные огни.

Ранее Фокус писал, что княгиня Монако Шарлен и принцесса Габриэлла отметили национальный праздник в парных образах.