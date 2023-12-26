26 декабря 2023 года: Собор Пресвятой Богородицы - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя варить и пить кисель, ссориться с родными и заниматься тяжелым трудом.

Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы. Верующие в этот день чтят память Девы Марии, которая стала Божией Матерью. Христиане вспоминают о том, как семья после рождения младенца убегала в Египет, потому что царь Ирод хотел погубить его.

Что нельзя делать 26 декабря:

тяжело работать;

ссориться с родными;

варить и пить кисель;

покупать веревки.

Народные приметы и поверья:

снег начал липнуть в руки – ждите теплую погоду;

северный ветер до сильных морозов;

поют птицы на заморозки ночью;

собираются в стаи вороны — будут метели.

День ангела празднуют:

Августа, Агриппина, Александр, Анфиса, Василий, Григорий, Дмитрий, Еварест, Евфимий/Ефим, Исаакий, Константин, Констанций, Леонид, Макария, Мария, Михаил, Никодим, Николай.

Родились в этот день:

1971 год — Джаред Лето, американский рок-музыкант и актер, вокалист группы "Thirty Seconds to Mars";

1986 год — Кит Харингтон, британский актер, исполнитель главной роли в сериале "Игра Престолов".

А также в этот день:

1898 год — Пьер и Мария Кюри открывают радиоактивный элемент радий;

1931 год — в Токио основывают автомобильную компанию Dat Jidosha Seizo, переименованную в следующем году в "Nissan".