26 декабря 2023 года: Собор Пресвятой Богородицы - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя варить и пить кисель, ссориться с родными и заниматься тяжелым трудом.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы. Верующие в этот день чтят память Девы Марии, которая стала Божией Матерью. Христиане вспоминают о том, как семья после рождения младенца убегала в Египет, потому что царь Ирод хотел погубить его.
Что нельзя делать 26 декабря:
- тяжело работать;
- ссориться с родными;
- варить и пить кисель;
- покупать веревки.
Народные приметы и поверья:
- снег начал липнуть в руки – ждите теплую погоду;
- северный ветер до сильных морозов;
- поют птицы на заморозки ночью;
- собираются в стаи вороны — будут метели.
День ангела празднуют:
Августа, Агриппина, Александр, Анфиса, Василий, Григорий, Дмитрий, Еварест, Евфимий/Ефим, Исаакий, Константин, Констанций, Леонид, Макария, Мария, Михаил, Никодим, Николай.
Родились в этот день:
1971 год — Джаред Лето, американский рок-музыкант и актер, вокалист группы "Thirty Seconds to Mars";
1986 год — Кит Харингтон, британский актер, исполнитель главной роли в сериале "Игра Престолов".
А также в этот день:
1898 год — Пьер и Мария Кюри открывают радиоактивный элемент радий;
1931 год — в Токио основывают автомобильную компанию Dat Jidosha Seizo, переименованную в следующем году в "Nissan".