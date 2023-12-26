26 грудня 2023 року: Собор Пресвятої Богородиці — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна варити та пити кисіль, сваритися з рідними та займатися важкою працею.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква святкує Собор Пресвятої Богородиці. Віряни цього дня вшановують пам'ять Діви Марії, яка стала Божою Матір'ю. Християни згадують про те, як сім'я після народження немовляти тікала до Єгипту, бо цар Ірод хотів погубити його.

Що не можна робити 26 грудня:

важко працювати;

сваритися з рідними;

варити та пити кисіль;

купувати мотузки.

Народні прикмети та повір'я:

сніг почав липнути до рук — чекайте на теплу погоду;

північний вітер — до сильних морозів;

співають птахи — на заморозки вночі;

збираються в зграї ворони — будуть хуртовини.

День ангела святкують:

Августа, Агрипина, Олександр, Анфіса, Василь, Григорій, Дмитро, Єварест, Євфимій/Юхим, Ісаакій, Костянтин, Костянтинцій, Леонід, Макарія, Марія, Михайло, Никодим, Микола.

Народилися в цей день:

1971 рік — Джаред Лето, американський рок-музикант і актор, вокаліст гурту "Thirty Seconds to Mars";

1986 рік — Кіт Герінгтон, британський актор, виконавець головної ролі в серіалі "Гра Престолів".

А також у цей день:

1898 рік — П'єр і Марія Кюрі відкривають радіоактивний елемент радій;

1931 рік — у Токіо засновують автомобільну компанію Dat Jidosha Seizo, перейменовану наступного року в "Nissan".