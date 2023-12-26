Режиссер Тодд Филлипс опубликовал новые кадры сиквела "Джокера"

Премьера картины запланирована на 4 октября 2024 года.

Режиссер Тодд Филлипс, который сейчас снимает картину "Джокер: Безумие на двоих", продолжает подогревать интерес к новым приключениям героев ленты в исполнении Хоакина Феникса и Леди Гаги. В качестве рождественского подарка он опубликовал новые кадры сиквела.

"Желаю всем счастливого праздника и прекрасного нового года", — подписал он две фотографии.

На первой фотографии Джокер в исполнении Феникса заключен в тюрьму, и его лицо видно в окошко камеры, а на второй — Харли Квинн в исполнении Гаги смотрит на Джокера с характерным для него макияжем.

Феникс вернется к роли Джокера, которую он впервые сыграл в 2018 году, получив за нее "Оскар". Для Леди Гаги это будет ее первая роль во фрашизе. Ранее Харли Квинн играла Марго Робби. Она воплотила этот персонаж в таких фильмах как "Отряд самоубийц" (2016), "Хищные птицы" (2020) и "Отряд самоубийц" (2021). Робби выразила радость по поводу того, что персонаж Харли Квинн продолжит жить.

"Это делает меня очень счастливой, потому что я с самого начала сказала, что все, что я хочу, — это чтобы Харли Квинн была одним из этих персонажей, точно так же, как Макбет или Бэтмен всегда переходят от великого актера к великому актеру. Для меня большая честь создать достаточно прочный фундамент, чтобы Харли теперь могла стать одним из тех персонажей, которых другие актеры могут попробовать сыграть. Я думаю, она сделает с этим что-то невероятное", — сказала Робби MTV News в интервью MTV News в прошлом году.

В актерский состав сиквела также вошли Кэтрин Кинер, Брендан Глисон и Зази Битц.

"Джокер: Безумие на двоих" – часть DC Elseworlds и не является частью вселенной, которую Питер Сафран и Джеймс Ганн создают с тех пор, как возглавили DC Studios.

Премьера фильма "Джокер: Folie à Deux" запланирована на 4 октября 2024 года.

Ранее Фокус писал, что Хоакин Феникс предстал в образе императора Наполеона в новом фильме Ридли Скотта.