Хореографы Евгений Кот и Наталья Татаринцева впервые станут родителями

Супруги сообщили о предстоящем пополнении на Рождество.

Одна из самых красивых пар украинского шоубизнеса: хореографы Женя Кот и Наталья Татаринцева сообщили, что ждут первенца. Супруги обнародовали известие о предстоящем пополнении на Рождество. Пара рассказала радостную новость в Instagram.

Кот и Татаринцева сообщили радостную новость оригинальным способом: они вдвоем снялись в видео, где под народную колыбельную в льняных рубашках "взращивают" любовь, засыпая в кувшин землю, зерно и поливая зернышко водой.

Евгений Кот и Наталья Татаринцева

"Сегодня в день Рождества мы делимся с вами нашей заветной новостью и искренне благодарим всех, кто желал нам осуществления самой главной мечты для нашей семьи! Мы ждем тебя, наше чудо", — подписала трогательное видео Наталья.

Евгений также опубликовал видео и снимок вместе с женой, написав: "Теперь мы не вдвоем, а втроем".

Сейчас Наталья уже на втором триместре. Она написала, что рада раскрыть приятную тайну подписчикам и отныне будет публиковать много фото, ожидая пополнения.

Евгений Кот и Наталья Татаринцева

Напомним, ранее Кот объяснил, почему не защищает Украину на фронте.

Он отметил, что у него проблемы со здоровьем. Кот рассказал, что у него много травм, из-за которых он ограниченно пригоден для службы в армии.

Евгений Кот ранее в интервью отметил, что не скрывается от мобилизации.

"Возможно, мне бы прислали повестку и я пошел (служить — ред.), я не отказываюсь от защиты нашей страны. Сейчас я преподаватель в Университете культуры и вроде бы преподавателям не присылают... Вроде бы под броней. Я не разбираюсь. Я не прячусь. Все знают, где я живу", — отметил хореограф и победитель конкурса "Танцы со звездами".