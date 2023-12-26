"Netflix существует благодаря мне": опальный Кевин Спейси записал ролик с откровениями

После трехлетнего перерыва, актер Кевин Спейси, обвиненный в сексуальных домогательствах, записал рождественский ролик и намекнул на карьеру в политике.

Кевин Спейси возобновил свою рождественскую традицию, опубликовав причудливое видео, в котором он играет своего персонажа Фрэнка Андервуда из "Карточного домика". В этом году Спейси дал интервью Такеру Карлсону, в ходе которого они обсуждали Netflix и президентские выборы в США в 2024 году. Три года, обвиненный в сексуальных домогательствах актер не записывал подобные интервью. Об этом пишет Business Insider.

Кевин Спейси вернулся на YouTube, чтобы пожелать зрителям счастливого Рождества после того, как не записывал такие ролики в 2021 и 2022 годах. Начало этой традиции он положил еще в 2018 году.

Спейси сразу завел разговор о стриминговой компании Netflix, боссы которой убрали актера из его звездного сериала "Карточный домик" в 2017 году после многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах. В июле 2023 года присяжные признали Спейси невиновным по всем 12 обвинениям в сексуальном насилии, выдвинутым против него в ходе судебного процесса в Великобритании.

Ролик Кевина Спейси и Такера Карлсона

В 2022 году он выиграл гражданский иск на 40 миллионов долларов против актера Энтони Рэппа, который в 1986 году обвинил Спейси в растлении и побоях. "Карточный домик" (House of Cards), который был самым популярным сериалом на Netflix, в итоге был закрыт после 6 сезона в 2018 году.

"Удивительно, что они решили публично разорвать отношения со мной только из-за обвинений, которые теперь оказались ошибочными. Вряд ли есть какие-либо сомнения; Netflix существует благодаря мне. Я их прославил, а они попытались закопать меня", – сказал Спейси, стукнув кулаком по столу в стиле Фрэнка Андервуда.

Спейси и Карлсон, которого уволили из Fox в апреле 2023 года, также обсудили так называемую "культуру отмены". И обсудили "устаревшие СМИ".

"Усердие устаревших СМИ оказалось таковым: они просто вырезали и вставляли то, что делает какое-то "доверенное издание", — сказал Спейси.

А потом они обсудили выборы в США, а Спейси, в образе Андервуда предложил Такеру место вице-президента и сообщил, что: "Пора вернуть взрослых в комнату. И если это означает принятие на себя роли главы, то это та жертва, на которую я готов пойти. Стране нужно перестать извиняться и стать жестче. У нас и так много людей, которые выдвигают свои кандидатуры по разным вопросам, например по контролю за оружием, но давайте будем честны. Каждый день от рук интернет-троллей погибает гораздо больше людей".

Кевин Спейси Фото: Скриншот

В конце интервью Такер Карлсон спрашивает у Спейси, когда он вернется к работе, на что Спейси говорит: "Я вернулся к работе с того самого момента, как мы начали с тобой разговаривать, Такер". А Такер спрашивает: "Значит ли это, что мы снимаем эпизод, или же это реальность?"

"Скорее всего, и то, и другое. Что есть правда, а что ложь, Такер? Что есть жизнь, а что — искусство? Что реально, а что — спектакль? Я люблю, когда эти вещи пересекаются, потому что тогда все становится интересно", — загадочно заявил Спейси, отметив, что "будет играть ту роль, которую общественность захочет, чтобы он сыграл".

Неясно, можно ли это считать намеком на то, что актер начинает политическую карьеру. Но после секс-скандала, его карьера пошла под откос. Он перестал сниматься в голливудских фильмах, но снялся в прошлом году в малобюджетном итальянском фильме "Человек, который нарисовал Бога". Также он снимался в фильме о внуке Чингисхана.