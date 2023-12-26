Канье Уэст в Венеции и развод Костнера: самые крупные скандалы со знаменитостями за 2023 год

Оказалось, что проходящий год оказался богат на очень громкие скандалы, разводы с дележкой имущества и многочисленные иски в суд.

Конец 2023 года близок, и многие знаменитости с нетерпением ждут возможности подвести черту под годом после месяцев непрерывных скандалов. От Канье Уэста , оскорбившего всю Италию во время его путешествия в Венецию, до громких разводов Кевина Костнера и его коллеги Софи Тернер – в этом году не было недостатка в драме. Об этом пишет Daily Mail.

Вот топ крупнейших скандалов со знаменитостями 2023 года.

Канье Уэст и Бьянка Цензори в Венеции

Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори попали в десятку крупнейших скандалов со знаменитостями 2023 года, когда их обвинили в непристойном поведении во время прогулки на катере по Венеции.

Рэпера сфотографировали без штанов, в то время, как Бьянка стояла перед ним на коленях. Происходило все в популярном туристическом месте, так что итальянцы даже требовали выслать Канье и его жену из страны.

Канье Уэст и Бьянка Цензори в Венеции

Пара отправилась во Флоренцию, где шокировала общественность странными нарядами: часто Канье ходил босиком, обернув голову тряпкой, а Бьянка появлялась практически голой. Во время одной из прогулок она прикрыла грудь обычной подушкой, которую взяла из гостиничного номера.

Их странное поведение вызвало ярость и недоумение. Друзья Бьянки даже заявили, что она жертва абьюза и живет по строгим правилам Канье.

Быстрый роман Арианы Гранде с Итаном Слейтером

Совсем недавно Ариана Гранде публиковала фото со своей очаровательной свадьбы с Далтоном Гомесом. Но уже в этом году она объявила о разводе.

Ариана Гранде и Далтон Гомес Фото: Instagram arianagrande

А пока фанаты переваривали информацию, Ариана подтвердила свой роман с коллегой по фильму Wicked Итаном Слейтером, всего через три дня после того, как стало известно, что она рассталась со своим мужем.

Итан подал на развод со своей женой Лилли Джей менее чем через неделю после того, как Ариана рассталась с Далтоном. Он попросил о совместной опеке над их новорожденным ребенком.

Ариана и Итан встретились в декабре 2022 года в Великобритании на съемках экранизации популярного бродвейского мюзикла, в котором Ариана играет добрую ведьму Глинду.

Так что Ариану заподозрили в измене. Тем более, что ее бывший, Джай Брукс, обвинил ее в том, что она изменяла ему в 2013 году с Натаном Сайксом из группы The Wanted.

Ариана Гранде и Итан Слейтер

Жена Итана тоже сделала заявление, сказав, что она была шокирована, ведь муж внезапно сообщил ей о романе со звездой, а их первенец родился за несколько месяцев до этого.

Шона "Дидди" Комбса преследуют судебные иски

Музыкальная индустрия была потрясена в ноябре, когда бывшая девушка Кэсси обвинила Шона "Дидди" Комбса в физическом и эмоциональном насилии.

После длительного перерыва рэпер занялся продвижением своего первого альбома за 13 лет, рассказав британскому ведущему ток-шоу Грэму Нортону, что он переименовывает себя в "Love" и утверждает, что находился в "путешествии исцеления".

Шон "Дидди" Комбс и Кэсси Фото: Getty Images

Однако всего несколько дней спустя он стал объектом иска, поданного в Федеральный окружной суд Манхэттена, в котором Кэсси утверждала, что Дидди контролировал и оскорблял ее на протяжении более десяти лет, а также накачивал ее наркотиками, избивал и принуждал ее заниматься сексом с несколькими мужчинами по вызову, пока он смотрел, мастурбировал и записывал все на видео.

Всего через день после подачи иска Дидди и Кэсси опубликовали заявления, в которых объявили, что достигли соглашения.

С тех пор еще три женщины выступили с обвинениями против Дидди, причем одна женщина представилась Джейн Доу и заявила, что подверглась сексуальному насилию со стороны него и других мужчин в 2003 году, когда ей было 17 лет.

Дидди опроверг эти обвинения в заявлении, которое он опубликовал в Instagram 6 декабря.

"Последние пару недель я сидел молча и наблюдал, как люди пытаются убить моего персонажа, разрушить мою репутацию и мое наследие. Отвратительные обвинения были выдвинуты против меня людьми, стремящимися к быстрой прибыли. Позвольте мне быть абсолютно ясным: я не совершал никаких ужасных поступков, о которых утверждается. Я буду бороться за свое имя, свою семью и за правду", — в итоге канал Hulu разорвал контракт с рэпером, так и не начав снимать реалити-шоу о нем. А всего контракты с Дидди разорвали 23 компании.

Развод Софи Тернер и Джо Джонаса

Поклонники были в замешательстве в августе, когда выяснилось, что Софи Тернер и Джо Джонас разводятся после четырех лет брака, и шоковый раскол быстро обернулся неприятными последствиями.

Они сыграли сказочную свадьбу во Франции и воспитывали двоих детей. И казались идеальной парой. Но развод быстро стал скандальным. В СМИ и соцсетях стали появляться сообщения, изображающие Софи "тусовщицей", которая также укатила на съемки, пока Джо сидел дома с дочками.

Софи Тернер и Джо Джонас Фото: joejonas

Но быстро появилась серия сообщений в защиту Софи, а в авторы колонок задавались вопросом, почему Джо хвалят за заботу о собственных детях, как будто, это какой-то подвиг. Когда певца стали обвинять в сексизме, скандал быстро затих и пара договорилась о совместной опеке, хоть раньше предполагалось, что это не будет так легкою

Британская актриса Софи, которая в то время жила со своими двумя дочерьми Уиллой, трех лет, и Дельфиной, 16 месяцев, в квартире Тейлор Свифт в Нью-Йорке, тогда обвинила американского певца Джо в отказе отдать паспорта их детей.

В октябре пара заключила соглашение о временной опеке , о котором они объявили в совместном заявлении, что дети "будут одинаково проводить время в любящих домах как в США, так и в Великобритании".

А в декабре выяснилось, что Софи начала роман с британским аристократом Перегрином Пирсоном.

На Рассела Брэнда подали в суд

Бывший муж Кэти Перри, комик Рассел Брэнд стал объектом полицейского расследования после того, как в сентябре были опубликованы обвинения пяти женщин, обвиняющих его в изнасиловании и эмоциональном насилии.

После четырехлетнего расследования обвинения были опубликованы The Sunday Times и программой Dispatches на Channel 4, что побудило бывших коллег Рассела высказаться по поводу обвинений.

В сентябре Скотланд-Ярд заявил, что расследует многочисленные обвинения в сексуальных преступлениях после того, как предполагаемые жертвы из Лондона и других частей Великобритании обратились в полицию.

Рассел Брэнд Фото: Russell Brand/Instagram

Рассел отверг обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии и заявил, что его отношения "всегда были по обоюдному согласию".

Первая женщина утверждала, что Брэнд изнасиловал ее у стены своего дома в Лос-Анджелесе без презерватива в 2013 году. Согласно медицинским записям, с которыми ознакомилась The Times, в тот же день ей оказали помощь после изнасилования.

Другая женщина утверждала, что он изнасиловал ее, когда ей было 16 лет и она еще училась в школе в Великобритании.

Третья утверждала, что Брэнд изнасиловал ее, пока она работала с ним в Лос-Анджелесе.

Четвертая заявила, что она подверглась сексуальному насилию со стороны Брэнда в Великобритании, и обвинила его в физическом и эмоциональном насилии по отношению к ней.

В течение нескольких недель появилось множество новых заявлений, в том числе от женщины, которая заявила, что подверглась сексуальному насилию в Сохо, Лондон, в 2003 году.

Громкий иск Лиззо

Она известна как адепт бодипозитива, феминистская икона и защитница угнетенных.

Поэтому поклонники Лиззо были в шоке, когда ее бывшие танцоры обвинили ее в дискриминации, сексуальных домогательствах и создании враждебной рабочей среды.

Лиззо и ее танцоры Фото: Lizzo/Instagram

В августе на 35-летнюю звезду подали в суд трое бывших участников ее танцевальной труппы Big Grrls.

Истцы Арианна Дэвис, Кристал Уильямс и Ноэль Родригес заявили, что во время концертной поездки с артисткой в Амстердам в феврале 2023 года Лиззо пригласила их на вечеринку в городе, которая закончилась в городском квартале красных фонарей.

В своем заявлении они сказали: "Все быстро вышло из-под контроля. Лиззо начала предлагать актерам по очереди прикасаться к обнаженным артисткам, ловить фаллоимитаторы, выпущенные из влагалищ артисток, и есть бананы, торчащие из влагалищ артисток". По их словам Лиззо настаивала, чтобы в "веселье" были вовлечены все.

В другом случае истцы утверждают, что Лиззо пригласила танцоров в парижский клуб, но не упомянула, что это было кабаре-бар для обнаженных людей. Это "шокировало" танцоров, которые заявили, что Лиззо "лишила их возможности не участвовать", говорится в иске.

Лиззо заявила, что артисты пили перед выступлениями и отрицала все обвинения, а ее команда юристов певца утверждала, что иск был подан троицей, которая "преследовала" звезду и демонстрировала "пример неспособности выполнять свою работу на должном уровне".'

Скандальный развод Кевина Костнера

Когда в мае Кевин Костнер объявил о своем разрыве с Кристин Баумгартнер, никто не мог предсказать, что это окажется одним из самых громких разводов в Голливуде.

Судебные документы , полученные исключительно СМИ, продемонстрировали, что Кевин весьма мелочен: его юристы обвинили Кристин в том, что она забрала из общего дома кастрюли и собачьи миски, а также в том, что она якобы потратила 100 000 долларов алиментов от Кевина на пластическую операцию.

Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер Фото: Getty Images

После многомесячной юридической войны 68-летний актер и его жена, с которой прожили почти 20 лет, наконец достигли соглашения, согласно которому, как сообщалось, 49-летняя Кристина получила более 400 000 долларов для оплаты расходов на спорную судебную тяжбу.

Команда юристов Кевина, которую возглавляла знаменитая "королева разводов" Лора Вассер, выиграла серию судебных баталий, приведших к урегулированию спора.

Друг Кристины рассказал: "У Кристины не было другого выбора, кроме как согласиться, потому что у Кевина была вся власть. Если бы она продолжила сражаться, она бы рисковала потерять все. Она была той, кто в первую очередь хотел уладить дела вне суда. Она никогда не хотела этого цирка. Это был настоящий кошмар, и теперь она просто хочет двигаться дальше, начать все сначала и начать превращать свой новый дом в настоящий дом".

С тех пор Кевин расстался с 49-летней певицей Джуэл, а Кристина сказала, что ей "горько-сладко" видеть, как ее бывший супруг начал новые отношения всего через три месяца после завершения их спорного развода.

Звезда "Шоу 1970-х" и саентолог Дэнни Мастерсон заключен в тюрьму

Звезда шоу 1970-х Дэнни Мастерсон в сентябре был приговорен к тюремному заключению на срок от 30 до пожизненного заключения по обвинению в изнасиловании двух женщин. Они утверждали, что актер использовал свое положение в Церкви Саентологии, чтобы не допустить распространения слухов. Все женщины были членами этой церкви, основанной на комплексе практик автора Л. Рона Хаббарда.

Дэнни Мастерсон

Перед вынесением приговора суд заслушал показания жертвы, в которых одна из них сказала Мастерсону: "Тебе нравится причинять боль женщинам. Это твоя зависимость. Без сомнения, это твое любимое занятие".

Но скандал получил развитие, когда коллеги Дэнни, знаменитые актеры-супруги Мила Кунис и Эштон Кутчер выступили в его защиту и "умоляли судью о снисхождении" после суда.

Дэнни Мастерсон и Эштон Кутчер вместе играли в сериале "Ранчо"

Поведение Мастерсона в суде было настолько возмутительным, что даже судья Верховного суда Лос-Анджелеса Шарлен Ольмедо, сказала актеру, что он "не является здесь жертвой".

"Мистер Мастерсон, я знаю, что вы сидите здесь, твердо заявляя о своей невиновности, и поэтому, без сомнения, чувствуете себя жертвой системы правосудия, которая вас подвела. Но, мистер Мастерсон, вы здесь не жертва. Вам придется смириться со своими предыдущими действиями и их последствиями ", — сказала судья.

В октябре Мастерсона исключили из Церкви Саентологии и объявили "подавляющей личностью", которую церковь определяет как человека, чье поведение направлено на препятствование духовному прогрессу окружающих.

Этот ярлык означает, что коллеги-саентологи, включая его жену Бижу Филлипс и его семью, будут обязаны разорвать все связи с осужденным насильником .

Но даже несмотря на исключение, церковь утверждает, что Дэнни невиновен по всем обвинениям, по словам инсайдеров.

Семейный беспорядок Джады Пинкетт-Смит и Уилла Смита

Хотя Джада Пинкетт-Смит и Уилл ранее упоминали о том, что живут в "открытом браке", в октябре Джада произвела фурор, когда рассказала, что они с Уиллом были разлучены последние семь лет.

Шокирующее откровение стало еще более взрывным, когда она пояснила, что это означало, что они не были вместе, когда Уилл дал пощечину Крису Року за то, что он высмеивал алопецию Джады на церемонии вручения "Оскара".

Джада и Уилл поженились в 1997 году и ранее уже обсуждали разлуки и семейные проблемы, но продолжали неоднократно рассказывать о своем романе в интервью и в Интернете.

Даже после того, как Джада призналась, что у нее был роман с певцом Августом Альсиной в эпизоде ​​​​ее шоу Red Table Talk, пара продолжала заявлять о своей любви и преданности друг другу, демонстрируя влюбленность на красных дорожках.

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит Фото: Getty Images

Несмотря на то, что пара живет раздельно, пара, у которой двое детей, официально не теряет надежды на примирение.

В интервью Today 52-летняя актриса заявила, что люди изначально "упустили" суть ее заявления и что отношения между ней и Уиллом еще не окончены.

"Для меня просто увидеть Уилла таким, какой он есть. Он не может быть идеальным идеализированным мужем. Я должна быть в состоянии принять его таким, какой он есть. Он принимает меня такой, какая я есть, и мы хотим любить друг друга", — сказала актриса.

Напомним, сейчас Джада и Уилл выступают единым фронтом после еще одного скандала. Уилл Смит категорически опроверг заявление своего бывшего помощника Браза Билаала о том, что Уилл занимался сексом с актером Дуэйном Мартином, своим партнером по сериалу "Принц из Беверли-Хиллз". А Джада заявила, что они будут подавать в суд.