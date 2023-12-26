Евгений Клопотенко признался, что имел бронь от армии

Евгений Клопотенко признался, что не планирует прятаться от повесток или армии.

37-летний ресторатор Евгений Клопотенко признался, что почти год имел бронь от армии и сейчас не боится, если его мобилизуют. Об этом он рассказал в проекте TSN.UA "Наедине".

В частности, повар отметил, что с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины получил бронь от Министерства культуры. Длилась она до конца 2022 года. Сейчас он не имеет никаких поблажек или противопоказаний, чтобы не служить в армии.

На вопрос, боится ли он идти на фронт, шеф-повар уверенно ответил, что нет.

"Чего я должен бояться? Если мне придет повестка, я думаю, что меня точно оформят поваром. Здесь у меня нет вопросов. Поваром меня куда-то отправят, но, я просто знаю, что очень много медийных личностей их просто из армии забрали, для того, чтобы они делали работу свою", — сказал Клопотенко.

Он отметил, что медийные люди могут быть полезны в тылу, ведь не все могут быть полезны на фронте.

Клопотенко также отметил, что считает себя более эффективным здесь и сейчас, однако, если кто-то решит, что он нужен на фронте, значит так надо.

14:30 "У меня была бронь от Минкульта..."

"Нет такого, кто должен быть на фронте, а кто нет. Этот вопрос всегда открыт. Боюсь я повестку — нет, или я о ней думаю — нет. Будет ли она, будем смотреть", — добавил повар.

Также Клопотенко прокомментировал, планирует ли улучшить питание для военных.

По его словам, сейчас этот вопрос, не имеет большого значения, ведь в армии есть большие приоритеты. Конечно, когда закончится война, он вернется к тому, что нужно улучшать питание в армии, больницах и так далее. Но сделать пиар на улучшении питания для военных он считает неуместным и неправильным.

Напомним, Евгений Клопотенко намекнул на женитьбу.