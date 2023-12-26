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Евгений Клопотенко признался, что имел бронь от армии

Евгений Клопотенко признался, что имел бронь от армии
Евгений Клопотенко признался, что имел бронь от армии

Евгений Клопотенко признался, что не планирует прятаться от повесток или армии.

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37-летний ресторатор Евгений Клопотенко признался, что почти год имел бронь от армии и сейчас не боится, если его мобилизуют. Об этом он рассказал в проекте TSN.UA "Наедине".

В частности, повар отметил, что с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины получил бронь от Министерства культуры. Длилась она до конца 2022 года. Сейчас он не имеет никаких поблажек или противопоказаний, чтобы не служить в армии.

На вопрос, боится ли он идти на фронт, шеф-повар уверенно ответил, что нет.

"Чего я должен бояться? Если мне придет повестка, я думаю, что меня точно оформят поваром. Здесь у меня нет вопросов. Поваром меня куда-то отправят, но, я просто знаю, что очень много медийных личностей их просто из армии забрали, для того, чтобы они делали работу свою", — сказал Клопотенко.

Он отметил, что медийные люди могут быть полезны в тылу, ведь не все могут быть полезны на фронте.

Клопотенко также отметил, что считает себя более эффективным здесь и сейчас, однако, если кто-то решит, что он нужен на фронте, значит так надо.

14:30 "У меня была бронь от Минкульта..."

"Нет такого, кто должен быть на фронте, а кто нет. Этот вопрос всегда открыт. Боюсь я повестку — нет, или я о ней думаю — нет. Будет ли она, будем смотреть", — добавил повар.

Также Клопотенко прокомментировал, планирует ли улучшить питание для военных.

По его словам, сейчас этот вопрос, не имеет большого значения, ведь в армии есть большие приоритеты. Конечно, когда закончится война, он вернется к тому, что нужно улучшать питание в армии, больницах и так далее. Но сделать пиар на улучшении питания для военных он считает неуместным и неправильным.

Напомним, Евгений Клопотенко намекнул на женитьбу.