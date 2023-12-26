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Євген Клопотенко зізнався, що мав бронь від армії

Євген Клопотенко зізнався, що мав бронь від армії
Євген Клопотенко зізнався, що мав бронь від армії

Євген Клопотенко зізнався, що не планує ховатися від повісток чи армії.

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37-річний ресторатор Євген Клопотенко зізнався, що майже рік мав бронь від армії і що зараз не боїться, якщо його мобілізують. Про він розповів в проєкті TSN.UA "Наодинці" .

Зокрема, кухар відзначив, що з початку повномасштабного вторгнення на територію України отримав бронь від Міністерства культури. Тривала вона до кінця 2022 року. Наразі він немає ніяких поблажок чи протипоказань, щоб не служити в армії.

На запитання, чи боїться він іти на фронт, шефкухар впевнено відповів, що ні.

"Чого я маю боятися? якщо мені прийде повістка, я думаю, що мене точно оформлять кухарем. Тут у мене немає питань. Кухарем мене кудись відправлять, але, я просто знаю, що дуже багато медійних особистостей їх просто з армії забрали, для того, щоб вони робили роботу свою", -сказав Клопотенко.

Він наголосив, що медійні люди можуть бути корисні в тилу, адже не всі можуть бути корисні на фронті.

Клопотенко також відзначив, що вважає себе ефективнішим тут і зараз, однак, якщо хтось вирішить, що він потрібен на фронті, значить так треба.

14:30 "В мене була бронь від Мінкульту…"

"Немає такого, хто має бути на фронті, а хто немає. Це питання завжди відкрите. Боюсь я повістку — ні, чи я про неї думаю — ні. Чи вона буде, будемо дивитися", — додав кухар.

Також Клопотенко прокоментував, чи планує покращити харчування для військових.

За його словами, наразі це питання, не має великого значення, адже в армії є більші пріоритети. Звісно, коли закінчиться війна, він повернеться до того, що потрібно покращувати харчування в армії, лікарнях і так далі. Але зробити піар на покращенні харчування для військових він вважає недоречним та неправильним.

Нагадаємо, Євген Клопотенко натякнув на одруження.