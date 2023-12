Как избавиться от вздутия живота: 5 напитков для мгновенного результата

Праздничные дни опасны перееданием и неизбежным вздутием живота. Диетологи рекомендуют напитки для борьбы с неприятными симптомами, которые помогут быстро улучшить ваше самочувствие.

Вздутие живота — это ощущение стеснения, давления или полноты в кишечнике. Вздутие может варьироваться от легкого дискомфорта до очень болезненного состояния. У большинства людей оно проходит через некоторое время, но у некоторых наблюдается повторяющееся вздутие живота, которое может быть вызвано проблемами пищеварения или гормональными колебаниями. Об этом пишет Eat This, Not That.

Наиболее распространенными причинами вздутия живота является избыток кишечных газов, слишком большое количество еды или слишком быстрое ее употребление. Если вздутие живота не проходит или вы обеспокоены этим, проконсультируйтесь со своим врачом. Если же у вас легкое вздутие живота и вы хотите получить бістрое облегчение, то можете выпить несколько напитков, которые могут помочь.

Кефир

Кефир — кисломолочный напиток, богатый пробиотиками, способствует пищеварению и помогает избавиться от вздутия живота. "Присутствующие в нем полезные микроорганизмы помогают расщеплять пищу в кишечнике, тем самым уменьшая газообразование, вздутие живота и другие дискомфорты в ЖКТ", — объясняет Лорен Манакер. Кроме того, кефир также способствует сбалансированной кишечной микробиоте, что крайне важно для общего здоровья пищеварительной системы. "Исследование показало, что после того, как люди ежедневно в течение трех недель употребляли пробиотические штаммы, содержащиеся в кефире, наблюдалось уменьшение вздутия живота", — говорит Манакер.

Имбирный чай

В следующий раз, когда вы почувствуете вздутие живота, выпейте чашку имбирного чая, — говорит магистр медицинских наук Аманда Сауседа. "Это отличное средство для пищеварения, потому что оно способствует опорожнению желудка, а значит, помогает облегчить вздутие живота". Кроме того, имбирь является ветрогонным средством, а это означает, что "если вы чувствуете вздутие живота из-за газов, то имбирный чай также может помочь", — объясняет Сауседа.

Зеленый чай

"Когда дело доходит до борьбы с вздутием живота, зеленый чай играет ключевую роль благодаря высокому уровню антиоксидантов и катехинов", — говорит Малина Малкани. Помимо других преимуществ для здоровья, катехины обладают сильными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые помогают успокоить пищеварительный тракт, уменьшить газообразование в кишечнике и вздутие живота. Малкани говорит: "Я люблю дополнять трапезу чашкой зеленого чая, чтобы помочь моему организму оптимизировать пищеварение и чувствовать себя бодрее".

Вода

"Иногда лучше всего вернуться к основам", — говорит Мэгги Мун, магистр медицинских наук. Мун объясняет, что вода — это простой, но хороший способ облегчить вздутие живота, вызванное запором, вследствие обезвоживания. Когда в организме недостаточно воды, он впитывает воду из пищи, что приводит к затвердеванию стула и затруднению его прохождения, то есть к запору. Когда стул задерживается в кишечнике, у бактерий появляется больше времени для его метаболизма посредством ферментации, в результате которой выделяется газ, вызывающий вздутие живота. Именно в этот момент питьевая вода может помочь восстановить баланс, облегчить дефекацию и устранить причину вздутия живота.

Золотое молоко

Золотое молоко изготавливается путем сочетания куркумы, молока, черного перца, имбиря и небольшого количества меда или другого подсластителя. Куркума — ярко-оранжевый корень, похожий на имбирь, содержит соединение под названием куркумин. "Данные, опубликованные в Британском медицинском журнале, показывают, что куркумин может помочь уменьшить вздутие живота. Имбирь также является распространеннім средством от вздутия", — объясняет Манакер.

