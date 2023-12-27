Ким Кардашьян примерила винтажное платье от Mugler

У звезды реалити-шоу богатая коллекция нарядов из дизайнерских коллекций прошлых лет. У Ким даже есть платья, которые принадлежали Мэрилин Монро.

Ким Кардашьян опубликовала фото с семейного торжества в своем роскошном особняке за 60 миллионов долларов. В канун Рождества к звезде реалити-шоу съехались члены семейства Дженнер-Кардашьян, разряженные в свои лучшие наряды. Сама Ким блистала в винтажном наряде от Mugler с меховой оторочкой из 1997 года. У звезды множество оригинальных нарядов, в том числе и платья, которые принадлежали самой Мэрилин Монро. Об этом пишет Page Six.

Ким Кардашьян взбудоражила Интернет после того, как поделилась несколькими новыми фотографиями с ежегодного семейного праздника. Ким устроила вечеринку в канун Рождества в своем особняке, который украсила в присущем ей минималистичном стиле.

Ким Кардашьян с детьми

Ким показала совместные фото со своими четырьмя детьми: 10-летней Норт, 8-летним Сэйнтом, пятилетней Чикаго и Псалмом, которому исполнилось четыре года.

Ким и ее девочки были в белом, а ее сыновья — в черных нарядах.

Ким Кардашьян с детьми Фото: Instagram kimkardashian

На мероприятии также присутствовали Пэрис Хилтон, Кайли Дженнер, ее парень Тимоти Шаламе, Кендалл Дженнер, Кортни Кардашьян и другие знаменитости.

Сестры Кардашьян-Дженнер, безусловно, были в праздничном настроении, отмечая Рождество огромной вечеринкой, которая стала семейной традицией с 1978 года.

В 2020 году его отменили только один раз из-за роста случаев Covid-19.

"Полагаю, это первый раз с 1978 года, когда мы не будем устраивать рождественскую вечеринку", — написала тогда Хлоя в соцсетях.

Хлоя Кардашьян

Празднования в 2021 году заметно сократились из-за появления нового варианта Омикрона, повлиявшего на планы клана Кардашьян-Дженнер.

Однако в 2022 году знаменитая рождественская вечеринка семьи звезд реалити-шоу вернулась в полном разгаре, еще более роскошная, чем раньше.

Сестры Дженнер-Кардашьян выбрали для вечеринки роскошные наряды.

Кортни Кардашьян

68-летняя Крис Дженнер была в платье с лифом, расшитым золотыми пайетками, а 26-летняя Кайли выбрала сверкающее платье Balenciaga с открытыми плечами того же металлического оттенка.

44-летняя Кортни, у которой в прошлом месяце родился сын Рокки от мужа Трэвиса Баркера, выбрала пушистое черное пальто до пола, дополненное прозрачными колготками и боди. Кендалл блистала в черном бархатном платье с длинными рукавами от 16Arlington, отделанном пушистой белой отделкой из перьев марабу на вырезе и подоле.

Кендалл Кардашьян

Тем временем Ким была одета в винтажное кутюрное платье голубовато-серого цвета от Mugler, драпированное меховыми гирляндами.

Ким Кардашьян в винтажном Mugler из 1997 года

Но именно Хлоя выбрала откровенный наряд: она выглядела потрясающе в телесном корсетном платье от Galia Lahav, покрытом сверкающими кристаллами и драпированном нежными нитями бисера.

Хлоя Кардашьян

Напомним, Норт Уэст-Кардашьян, старшая дочь Ким и Канье Уэста появилась на той же вечеринке в дизайнерской куртке своего отца. Ранее он надевал ее на Met Gala в 2016 году.