Хелена Кристенсен отпраздновала 55-летие, окунувшись в ледяное озеро

Супермодель поделилась фото с празднования своего дня рождения. Хелена показала потрясающую фигуру в леопардовом купальнике.

Хелена Кристенсен празднует свой 55-й день рождения, купаясь в замерзшем озере и демонстрируя идеальные формы в леопардовом купальнике. Супермодель 1990-х сообщила, что поддержала ежегодную традицию, прыгнув в ледяную воду на свой день рождения. Об этом пишет Daily Mail.

Супермодель опубликовала несколько снимков в Instagram, чтобы рассказать, что она приняла участие в своей ежегодной традиции купаться в ледяном озере в честь дня рождения.

Раздевшись до купальника с леопардовым принтом, Хелена продемонстрировала свою подтянутую фигуру и прыгнула в ледяную воду.

Супермодель также отметила, что ее потрясающая внешность – это наследственное, поделившись снимком своей матери Эльзы, которая также приняла участие в ледяном купании.

После утреннего купания, Хелена провела свой день рождения с семьей, наслаждаясь праздничным тортом и домашним перцем чили, приготовленным ее матерью.

Девушка с обложки Vogue Хелена Кристенсен приобрела известность в конце восьмидесятых, став одной из самых популярных моделей своего времени.

Ее главная роль в музыкальном клипе на хит Криса Исаака Wicked Game, который вошел в десятку самых сексуальных видео всех времен по версии MTV, сделала ее известной по всему миру.

К 1996 году Фрэнк ДеКаро из New York Times упомянул ее и других супермоделей Синди Кроуфорд, Кристи Терлингтон, Клаудию Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Линду Евангелисту и Эль Макферсон в статье "Великолепная семерка".

Украшая обложки ведущих модных журналов на протяжении более трех десятилетий, Хелена сама стала опытным фотографом, чьи работы появлялись в Elle, Marie Claire и Nylon.

С 1998 по 2003 год Хелена встречалась с несколькими знаменитостями, в том числе со звездой "Ходячих мертвецов" Норманом Ридусом. У них есть сын Мингус Ридус, которому сейчас 24 года.

С 1991 по 1995 год ее также связывали романтические отношения с покойным певцом INXS Майклом Хатченсом.

Помимо своей работы, Хелена в настоящее время является послом Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Напомним, ранее сын Хелены Кристенсен и Нормана Ридуса появился на обложке Vogue Hommes.