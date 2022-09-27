53-летняя Хелена Кристенсен снялась в рекламе полупрозрачного нижнего белья

Знаменитость уже не впервые позирует в белье бренда Coco de Mer lcons.

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Датская супермодель Хелена Кристенсен продемонстрировала, что в свои 53 года остается одной из лучших в своей профессии, а также показывает зрелую красоту, снявшись в кружевном белье для рекламной кампании Coco de Mer lcons. Кадрами фотосессии она поделилась на своей странице в соцсети.

"Мы снимали эту кампанию в самый жаркий день, зарегистрированный в Англии, который идеально подходил для меня 😅 и вся женская съемочная группа оказалась в нижнем белье", – написала она под подборкой фото.

На фото Кристенсен позирует в прозрачном черном кружевном бюстгальтере Hera с высоким воротом за $165, бразильских трусиках за $122, поясе для чулок за $133 и чулках, опираясь на белые перила. Позади у нее – бассейн с голубой водой.

"Всегда люблю тусоваться в моем любимом нижнем белье @cocodemeruk. Это моя вторая кампания, в которой я работаю с этой вдохновляющей командой, состоящей исключительно из крутых женщин. Нам очень понравилось снимать эти изображения с точки зрения женского взгляда", – подчеркивает она.

Кристенсен также поделилась кадрами бекстейджа. Ее можно увидеть в черном боди с ремешками Sylph за $207. Она стоит среди членов съемочной команды и держит в руках веер.

Хелена продемонстрировала и другие вещи из линейки: боди Coco de Mer "Hera" $315, комбинацию "Seraphine" $261, бюстгальтер "Athena" $144 и соответствующие трусики за $101.

Это не первый раз, когда Кристенсен рекламирует нижнее белье. В прошлом году звезда снялась в другой рекламной кампании Coco de Mer, поделившись несколькими сексуальными снимками в Instagram в качестве превью.

Несмотря на свое подтянутое телосложение, Кристенсен недавно сказала The Telegraph, что "ни одна женщина не чувствует себя уверенной в своем теле все время".

"С возрастом хорошо понимать, что у всех – одинаковая неуверенность в отношении всего в жизни", – добавила она.

Несмотря на то, что роскошно выглядит в сексуальном белье, Хелена когда-то призналась, что на самом деле является фанаткой бабушкиных трусиков.

"Иногда я всю зиму хожу в больших старых хлопчатобумажных вещах, которые можно найти в винтажных магазинах самых разных красивых цветов", – рассказала она.

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