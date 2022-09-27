53-річна Гелена Крістенсен знялася в рекламі напівпрозорої спідньої білизни

Знаменитість вже не вперше позує у білизні бренду Coco de Mer lcons.

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Данська супермодель Гелена Крістенсен продемонструвала, що у свої 53 роки залишається однією з найкращих у своїй професії, а також показує зрілу красу, знявшись у мереживній білизні для рекламної кампанії Coco de Mer lcons. Кадрами фотосесії вона поділилася на своїй сторінці у соцмережі.

"Ми знімали цю кампанію в найспекотніший день, зареєстрований в Англії, який ідеально підходив для мене 😅 і вся жіноча знімальна група опинилася в спідній білизні", — написала вона під добіркою фото.

На фото Крістенсен позує у прозорому чорному мереживному бюстгальтері Hera з високим коміром за $165, бразильських трусиках за $122, поясі для панчіх за $133 та панчохах, спираючись на білі перила. Позаду в неї — басейн із блакитною водою.

"Завжди люблю тусуватися в моїй улюбленій нижній білизні @cocodemeruk. Це моя друга кампанія, в якій я працюю з цією командою, котра надихає, що складається виключно з крутих жінок. Нам дуже сподобалося знімати ці зображення із жіночого погляду", — підкреслює вона.

Крістенсен також поділилася кадрами бекстейджу. Її можна побачити у чорному боді з ремінцями Sylph за $207. Вона стоїть серед членів знімальної команди та тримає в руках віяло.

Гелена продемонструвала й інші речі з лінійки: боді Coco de Mer "Hera" $315, комбінацію "Seraphine" $261, бюстгальтер "Athena" $144 та відповідні трусики за $101.

Це не вперше, коли Крістенсен рекламує спідню білизну. Минулого року зірка знялася в іншій рекламній кампанії Coco de Mer, поділившись кількома сексуальними знімками в Instagram як прев'ю.

Незважаючи на свою підтягнуту статуру, Крістенсен нещодавно сказала The Telegraph, що "жодна жінка не почувається впевненою у своєму тілі весь час".

"З віком добре розуміти, що в усіх — однакова невпевненість щодо всього у житті", — додала вона.

Незважаючи на те, що розкішно виглядає в сексуальній білизні, Гелена колись зізналася, що насправді фанатка бабусиних трусиків.

"Іноді я всю зиму ходжу у великих старих бавовняних речах, які можна знайти у вінтажних магазинах різних красивих кольорів", — розповіла вона.

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