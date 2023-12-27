Вера Вонг показала на редком фото своих взрослых дочерей

74-летняя дизайнер Вера Вонг, сфотографировалась вместе со своими приемными детьми. Поразительно юная Вера опубликовала снимки с дочками Сесилией и Жозефиной.

Вторая мировая война еще была свежа в памяти, когда Вера Вонг родилась в 1949 году, но легендарный дизайнер доказала, что возраст — это всего лишь цифра, когда она опубликвала несколько снимков со своей рождественской вечеринки. 74-летняя Вера опубликовала общее фото вместе с дочерями: 33-летней Сесилией и 30-летней Жозефиной. Об этом пишет Daily Mail.

Однако разница в возрасте в сорок с лишним лет казалась неразличимой, поскольку мать и дочери позировали в одинаковых бирюзовых вечерних платьях перед безукоризненно накрытым обеденным столом.

Вера Вонг

Стоя бок о бок за сидящей на ступенях Верой, Сесилия и Жозефина — приемные дочери дизайнера и американского инвестора и застройщика Артура Беккера — добавили рождественского настроения, надев шляпы Санты.

В подписи к фото, Вера Вонг написала: "Я и мои девочки! Мы так счастливы вместе".

Рождество Вера Вонг с семьей отпраздновала в семейном доме за идеально накрытым столом. Гостиную украшали две ели в бирюзовых огоньках, а угощали гостей элегантными тортами ручной работы и просекко из больших персонализированных бутылок.

Вера Вонг

Дизайнер и ее дочери были одеты в одинаковые шелковые платья из коллекции Vera Wang Couture и украшения из ее собственной коллекции Love, а стекло и столовую посуду предоставила Вера Ванг Веджвуд.

Вера Вонг с дочками

Вера Вонг недавно призналась, что ее больше всего беспокоит то, как избежать физической инвалидности.

В эксклюзивном интервью она сказала: "Я думаю, что иногда случается с возрастом… Меня больше пугают физические недостатки, а не то, как я выгляжу. Я люблю свою работу, и я очень увлечена ею, я занимаюсь своей работой, своими друзьями, своими дочерьми… Я имею в виду, что у меня очень насыщенная жизнь".

Ранее дизайнер рассказала, что секрет ее молодости прост: она избегает солнца, старается высыпаться и любит коктейли с водкой, которые пьет после шести вечера.

На вопрос, стала ли она с возрастом более уверенной в себе, Вера ответила: "Я посвятила всю свою жизнь тому, чтобы одевать женщин. Начиная с работы в журнале Vogue и 17 лет проработав редактором, до работы на Ральфа Лорена и дизайна для собственной компании, вся моя жизнь была посвящена расширению прав и возможностей женщин".

Вонг ушла из Ralph Lauren в возрасте 40 лет и стала независимым дизайнером свадебной одежды, создавая платья на заказ для таких звезд, как Ариана Гранде, Мэрайя Кэри, Виктория Бекхэм и Ким Кардашьян.

На вопрос, планирует ли она выйти на пенсию до своего 75-летия в июне 2024 года, она ответила, что пока об этом не думала.

Состояние Веры Вонг оценивают в 650 миллионов долларов.

Напомним, в недавнем интервью Вера призналась, что любит пончики и бургеры.