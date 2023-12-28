Новогодний стол 2024: топ-5 простых и вкусных рецептов
В центре внимания нашего новогоднего ужина — любимые мясные блюда и простой вегетарианский гратен. Без заумных кулинарных процедур и уникальных ингредиентов. Просто пять замечательных праздничных рецептов, которые вдохновят вас на весь год! А помогают нам приготовить всю эту вкуснятину замечательные кулинары с французского сайта Zeste.
Фаршированная курица с соусом на основе натурального куриного сока
Нафарширована курица простой смесью хлеба, грибов и зелени. После того, как птица будет правильно подготовлена, запекайте ее в духовке около часа. Затем соберите кулинарный сок и сделайте на его основе соус.
Время приготовления блюда — 1,5 часа.
Ингредиенты:
Для приготовления самой курицы —
- 1 курица;
- 45 мл (3 ст. л.) топленого сливочного масла;
- 1 щепотка соли;
- перец стручковый — по вкусу.
Для хлебной начинки —
- 5 ломтиков белого хлеба, нарезанных небольшими кубиками;
- 1 зубчик чеснока, очень мелко нарезанный;
- 125 г шампиньонов;
- 60 мл (1/4 стакана) топленого сливочного масла;
- 1 яйцо;
- 15 мл (1 ст. л.) нарезанного эстрагона;
- 30 мл (2 ст. л.) нарезанного чеснока;
- 15 мл (1 ст. л.) петрушки;
- 45 мл (3 ст. л.) 35% сливок;
- 15 мл (1 столовая ложка) красного винного уксуса.
Для соуса —
- 1 луковица;
- 1 веточка тимьяна;
- 1 лавровый лист;
- 500 мл (2 стакана) куриного бульона.
Для начинки: на сковороде обжарьте лук и чеснок на половине топленого масла и обжарьте грибы на остальном масле. Перелейте в миску. Добавьте к панировочным сухарям яйцо с рубленой зеленью, сливками и винным уксусом. Приправьте и перемешайте. Оставьте остывать.
Для птицы: отделите курицу от костей со спины, срезав кожу на грудной клетке. Следуйте за этой кожей, проводя лезвием по тушке. Вырежьте суставы из крыльев и верхней части бедер; затем продолжайте обвалку, чтобы не повредить кожу. Сохраняйте бедренные кости.
Приправьте птицу со стороны мякоти, поместите начинку в центр и закройте. Хорошо завяжите, смажьте кожу топленым маслом, приправьте солью и стручковым перцем.
Для соуса: поместите птицу с потрохами (шеей, сердцевиной и кончиками крыльев) на жаровню и нарежьте лук, который положите вокруг птицы.
Поместите в духовку, разогретую до 200°, примерно на 1 час. После извлечения из духовки обезжирьте и деглазируйте куриным бульоном. Добавьте лавровый лист и тимьян, затем уварите вдвое. Пропустить через сито в миску.
Нарежьте птицу и подавайте с соком. К блюду добавьте картофельное пюре. Обратите внимание: если вы не хотите отделять птицу от костей, можно положить начинку в грудную клетку.
Гратен из корнеплодов и сыра
Очаровательный рецепт запеканки из корнеплодов с сыром, приправленным свежим шалфеем. Кстати, шалфей, часто используемый с белками птицы или продуктами животного происхождения, идеально сочетается с корнеплодами. Как говорят французские кулинары, это идеальный рецепт для приготовления овощей, таких как сладкий картофель, пастернак, сельдерей и даже свекла.
Время приготовления блюда — 1,2 часа.
Ингредиенты:
- 500 мл (2 стакана) сладкого картофеля (очищенного и тонко нарезанного);
- 500 мл (2 чашки) корня сельдерея (очищенного и тонко нарезанного);
- 500 мл (2 стакана) свеклы (очищенной и тонко нарезанной);
- 1 л (4 чашки) 35% сливок;
- 3 свежих листа шалфея (соус и украшение);
- 2 зубчика чеснока (раздавленных);
- 125 мл (1/2 стакана) нарезанного французского лука-шалота;
- 2,5 мл (1/2 ч. л.) молотого перца;
- 60 мл (1/4 стакана) соленого сливочного масла;
- 250 г сыра твердого сычужного (нарезанного или натертого на терке).
Разогрейте духовку до 180°. Нарежьте овощи тонкими ломтиками не более 2 мм. Затем разложите по трем разным мискам.
В средней кастрюле нагрейте сливочное масло до образования пены. Добавьте лук-шалот, чеснок и веточку шалфея и готовьте 1 минуту. Добавьте сливки и дайте покипеть 5-8 минут на средне-слабом огне. Приправьте солью и перцем, затем отложите в сторону.
Для приготовления запеканки используйте форму размером 23 х 33 см. Налейте немного жидкости на дно, затем добавьте слой свеклы, приправив солью и перцем, затем снова слой сельдерея и завершите слоем сладкого картофеля. Снова добавьте немного соуса. Делайте так до тех пор, пока все овощи не будут выложены.
Затем вылейте остатки сливок на запеканку и запекайте 45-60 минут. За 5 минут до окончания приготовления выложите ломтики сыра и подрумяньте.
Перед подачей достаньте и дайте постоять 10-15 минут. Добавьте листья шалфея в качестве украшения.
Оссо-буко, или телячьи голяшки
Любимый рецепт известной певицы Лары Фабиан. Это оставленные на медленном огне телячьи голяшки в томатно-овощном соусе. Подаются с гремолатой (популярной итальянской смесью, которая придает пикантности и остроты мясным блюдам, в состав входят зеленая петрушка, чеснок и цедра лимона) и свежими тальятелле в качестве гарнира.
Время приготовления блюда — у кого как получится.
Ингредиенты:
Для оссо-буко —
- 1 нарезанная луковица;
- 120 мл (8 ст. л.) оливкового масла;
- 200 мл (4/5 стакана) белого сухого вина;
- 150 г (1 стакан) кукурузного крахмала;
- соль и перец;
- 1,5 кг телячьей голяшки или 6 больших ломтиков по 3 см (предпочтительно выбирать ломтики с не слишком крупными костными костями, так как мясо будет более нежным);
- 2 бутылки томатного соуса пассата по 700 мл;
- 1 банка томатной пасты объемом 156 мл;
- 750 мл (3 стакана) родниковой воды;
- 15 мл (1 ст. л.) сахара;
- 100 мл (1/3 стакана + 4 ч. л.) взбитых сливок;
- 450 г свежих тальятелле.
Для гремолаты —
- цедра 2 лимонов;
- 1/2 пучка итальянской нарезанной петрушки;
- 2 зубчика чеснока.
В большой кастрюле с крышкой (чтобы сохранить весь кулинарный сок) обжарьте лук в 90 мл (6 ст. л.) оливкового масла. Как только лук полностью карамелизируется, деглазируйте его белым вином.
В тарелку положите кукурузный крахмал, соль и перец. Поместите туда ломтики рульки и переверните, чтобы они покрылись со всех сторон. Стряхните излишки крахмала.
На сковороде нагрейте 30 мл (2 ст. л.) масла и обжарьте ломтики по 2-3 минуты с каждой стороны. Как только рульки подрумянятся, поместите их в сотейник с луковой карамелью. Добавьте томатный соус, томатную пасту, родниковую воду и сахар, соль. Аккуратно все перемешайте. Накройте сотейник крышкой и варите 2,5 часа.
Тем временем приготовьте гремолату, смешав в миске цедру лимона, рубленую петрушку и прессованный чеснок. Накройте крышкой и оставьте в холодильнике.
Когда мясо будет готово и станет мягким, снимите кастрюлю с огня. Добавьте гремолату и сливки. Дайте отдохнуть.
Одновременно доведите до кипения большую кастрюлю с подсоленной водой, чтобы добавить свежие макароны. Варите их 3-4 минуты (обычно 3 минут в кипящей воде достаточно). Свежие тальятелле идеальны, когда они естественным образом поднимаются на поверхность.
Слейте воду с макарон и выложите их на сервировочное блюдо. Полейте макароны небольшим количеством соуса оссо-буко и перемешайте. Разложите ломтики мяса на тальятелле и украсьте небольшим количеством нарезанной петрушки. Подавайте немедленно.
Стейк с соусом из 5 перцев и коньяка
А как насчет сочного стейка и картошки фри? Да еще с соусом из 5 перцев и коньяка? Это восхитительно!
Время приготовления блюда — 35 минут.
Ингредиенты:
- 4 говяжьих стейка;
- 45 мл (3 ст. л.) измельченного черного перца горошком;
- крупная соль;
- 15 мл (1 ст. л.) масла виноградных косточек;
- 30 мл (2 ст. л.) сливочного масла
- 2 мелко нарезанного лука-шалота;
- 1 веточка тимьяна;
- 15 мл (1 ст. л.) 5 горошин перца;
- 60 мл (1/4 стакана) коньяка;
- 250 мл (1 стакан) телячьего бульона;
- 125 мл (1/2 стакана) 35% взбитых сливок;
- 15 мл (1 ст. л.) зернистой дижонской горчицы.
Приправьте стейки из говядины молотым черным перцем и солью с обеих сторон. Нагрейте масло в большой чугунной сковороде на среднем огне, пока оно не станет очень горячим. Обжаривайте стейки, пока они не подрумянятся. Готовьте до средней прожарки, в зависимости от толщины (около 3-5 минут с каждой стороны).
Уменьшите огонь сковороды до среднего. Добавьте сливочное масло, лук-шалот и веточку тимьяна. Готовьте, пока лук-шалот не станет мягким (около 2 минут).
Добавьте пять горошин перца. Добавьте коньяк и телячий бульон. Доведите до кипения и дайте выпариться (около 3-4 минут).
Добавьте сливки и дижонскую горчицу и уварите до загустения (около 3 минут). Попробуйте и отрегулируйте приправу. Подавайте со стейками.
Свиное филе, фаршированное сыром
Если вы хотите удивить своих гостей или приготовить необычное блюдо для новогоднего ужина, попробуйте этот рецепт. Незабываемый вкус!
Время приготовления блюда — 45 минут.
Ингредиенты:
- 8 мл (1/2 ст. л.) оливкового масла первого холодного отжима;
- 62,5 мл (1/4 стакана) очищенного и мелко нарезанного лука;
- 45 мл (3 ст. л.) панировочных сухарей;
- 7 мл (1/2 ст. л.) смеси сушеного орегано и розмарина;
- 190 мл (3/4 стакана) тертого чеддера;
- 1 яичный желток;
- соль и перец;
- 455 г свиной вырезки;
- 4 ломтика не слишком жирного бекона;
- 5 мл (1 ч. л.) несоленого сливочного масла;
- 15 мл (1 ст. л.) очищенного и мелко нарезанного лука;
- 30 мл (2 ст. л.) портвейна;
- 315 мл (1 1/4 стакана) соуса демиглас;
- несколько веточек нарезанного свежего розмарина;
- соль и перец.
Нагрейте оливковое масло на среднем огне в сковороде. Обжарьте лук на масле несколько минут. Снимите с огня и переложите в миску.
Добавьте луковые сухари, смесь специй, тертый сыр и яичный желток, приправьте, хорошо перемешайте и отставьте в сторону.
Острым ножом разрежьте свиную вырезку пополам, но плотно прикрепите центр. Приправьте филе изнутри. Положите начинку из панировочных сухарей и сыра в центр свиной вырезки и закройте все, сложив внешнюю часть свиной вырезки поверх начинки, чтобы она хорошо зафиксировалась. Плотно оберните ломтики бекона вокруг свиной вырезки и перевяжите кулинарной веревкой.
Разогрейте духовку до 180°. Нагрейте сковороду на средне-сильном огне. Обжарьте свиную вырезку без жира со всех сторон до приобретения красивого золотистого цвета. Поместите свиную вырезку в духовку и готовьте, пока внутренняя часть вырезки не нагреется до 145° (около 18 минут). Достаньте из духовки и дайте постоять 10 минут на тарелке, покрытой фольгой.
Тем временем приготовьте соус. В кастрюле растопите сливочное масло на среднем огне. Добавьте лук и обжарьте несколько минут. Деглазируйте портвейном и варите почти до полного высыхания.
Добавьте соус демиглас, который готовится из говяжьих костей и трех видов лука — шалота, порея и репчатого, моркови, корня петрушки, лаврового листа, черного и душистого перца, красного вина. Доведите до кипения. Добавьте розмарин, приправьте и уварите до желаемой консистенции.
Когда свиная вырезка остынет, удалите нити и нарежьте ломтиками небольшой толщины. Подавайте с соусом.
Ранее Фокус писал, как долго можно хранить салат "Оливье" в холодильнике.