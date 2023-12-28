Новогодний стол 2024: топ-5 простых и вкусных рецептов

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В центре внимания нашего новогоднего ужина — любимые мясные блюда и простой вегетарианский гратен. Без заумных кулинарных процедур и уникальных ингредиентов. Просто пять замечательных праздничных рецептов, которые вдохновят вас на весь год! А помогают нам приготовить всю эту вкуснятину замечательные кулинары с французского сайта Zeste.

Фаршированная курица с соусом на основе натурального куриного сока

Нафарширована курица простой смесью хлеба, грибов и зелени. После того, как птица будет правильно подготовлена, запекайте ее в духовке около часа. Затем соберите кулинарный сок и сделайте на его основе соус.

Время приготовления блюда — 1,5 часа.

Ингредиенты:

Для приготовления самой курицы —

1 курица;

45 мл (3 ст. л.) топленого сливочного масла;

1 щепотка соли;

перец стручковый — по вкусу.

Для хлебной начинки —

5 ломтиков белого хлеба, нарезанных небольшими кубиками;

1 зубчик чеснока, очень мелко нарезанный;

125 г шампиньонов;

60 мл (1/4 стакана) топленого сливочного масла;

1 яйцо;

15 мл (1 ст. л.) нарезанного эстрагона;

30 мл (2 ст. л.) нарезанного чеснока;

15 мл (1 ст. л.) петрушки;

45 мл (3 ст. л.) 35% сливок;

15 мл (1 столовая ложка) красного винного уксуса.

Для соуса —

1 луковица;

1 веточка тимьяна;

1 лавровый лист;

500 мл (2 стакана) куриного бульона.

Для начинки: на сковороде обжарьте лук и чеснок на половине топленого масла и обжарьте грибы на остальном масле. Перелейте в миску. Добавьте к панировочным сухарям яйцо с рубленой зеленью, сливками и винным уксусом. Приправьте и перемешайте. Оставьте остывать.

Для птицы: отделите курицу от костей со спины, срезав кожу на грудной клетке. Следуйте за этой кожей, проводя лезвием по тушке. Вырежьте суставы из крыльев и верхней части бедер; затем продолжайте обвалку, чтобы не повредить кожу. Сохраняйте бедренные кости.

Приправьте птицу со стороны мякоти, поместите начинку в центр и закройте. Хорошо завяжите, смажьте кожу топленым маслом, приправьте солью и стручковым перцем.

Для соуса: поместите птицу с потрохами (шеей, сердцевиной и кончиками крыльев) на жаровню и нарежьте лук, который положите вокруг птицы.

Поместите в духовку, разогретую до 200°, примерно на 1 час. После извлечения из духовки обезжирьте и деглазируйте куриным бульоном. Добавьте лавровый лист и тимьян, затем уварите вдвое. Пропустить через сито в миску.

Нарежьте птицу и подавайте с соком. К блюду добавьте картофельное пюре. Обратите внимание: если вы не хотите отделять птицу от костей, можно положить начинку в грудную клетку.

Гратен из корнеплодов и сыра

Очаровательный рецепт запеканки из корнеплодов с сыром, приправленным свежим шалфеем. Кстати, шалфей, часто используемый с белками птицы или продуктами животного происхождения, идеально сочетается с корнеплодами. Как говорят французские кулинары, это идеальный рецепт для приготовления овощей, таких как сладкий картофель, пастернак, сельдерей и даже свекла.

Время приготовления блюда — 1,2 часа.

Ингредиенты:

500 мл (2 стакана) сладкого картофеля (очищенного и тонко нарезанного);

500 мл (2 чашки) корня сельдерея (очищенного и тонко нарезанного);

500 мл (2 стакана) свеклы (очищенной и тонко нарезанной);

1 л (4 чашки) 35% сливок;

3 свежих листа шалфея (соус и украшение);

2 зубчика чеснока (раздавленных);

125 мл (1/2 стакана) нарезанного французского лука-шалота;

2,5 мл (1/2 ч. л.) молотого перца;

60 мл (1/4 стакана) соленого сливочного масла;

250 г сыра твердого сычужного (нарезанного или натертого на терке).

Разогрейте духовку до 180°. Нарежьте овощи тонкими ломтиками не более 2 мм. Затем разложите по трем разным мискам.

В средней кастрюле нагрейте сливочное масло до образования пены. Добавьте лук-шалот, чеснок и веточку шалфея и готовьте 1 минуту. Добавьте сливки и дайте покипеть 5-8 минут на средне-слабом огне. Приправьте солью и перцем, затем отложите в сторону.

Для приготовления запеканки используйте форму размером 23 х 33 см. Налейте немного жидкости на дно, затем добавьте слой свеклы, приправив солью и перцем, затем снова слой сельдерея и завершите слоем сладкого картофеля. Снова добавьте немного соуса. Делайте так до тех пор, пока все овощи не будут выложены.

Затем вылейте остатки сливок на запеканку и запекайте 45-60 минут. За 5 минут до окончания приготовления выложите ломтики сыра и подрумяньте.

Перед подачей достаньте и дайте постоять 10-15 минут. Добавьте листья шалфея в качестве украшения.

Оссо-буко, или телячьи голяшки

Любимый рецепт известной певицы Лары Фабиан. Это оставленные на медленном огне телячьи голяшки в томатно-овощном соусе. Подаются с гремолатой (популярной итальянской смесью, которая придает пикантности и остроты мясным блюдам, в состав входят зеленая петрушка, чеснок и цедра лимона) и свежими тальятелле в качестве гарнира.

Время приготовления блюда — у кого как получится.

Ингредиенты:

Для оссо-буко —

1 нарезанная луковица;

120 мл (8 ст. л.) оливкового масла;

200 мл (4/5 стакана) белого сухого вина;

150 г (1 стакан) кукурузного крахмала;

соль и перец;

1,5 кг телячьей голяшки или 6 больших ломтиков по 3 см (предпочтительно выбирать ломтики с не слишком крупными костными костями, так как мясо будет более нежным);

2 бутылки томатного соуса пассата по 700 мл;

1 банка томатной пасты объемом 156 мл;

750 мл (3 стакана) родниковой воды;

15 мл (1 ст. л.) сахара;

100 мл (1/3 стакана + 4 ч. л.) взбитых сливок;

450 г свежих тальятелле.

Для гремолаты —

цедра 2 лимонов;

1/2 пучка итальянской нарезанной петрушки;

2 зубчика чеснока.

В большой кастрюле с крышкой (чтобы сохранить весь кулинарный сок) обжарьте лук в 90 мл (6 ст. л.) оливкового масла. Как только лук полностью карамелизируется, деглазируйте его белым вином.

В тарелку положите кукурузный крахмал, соль и перец. Поместите туда ломтики рульки и переверните, чтобы они покрылись со всех сторон. Стряхните излишки крахмала.

На сковороде нагрейте 30 мл (2 ст. л.) масла и обжарьте ломтики по 2-3 минуты с каждой стороны. Как только рульки подрумянятся, поместите их в сотейник с луковой карамелью. Добавьте томатный соус, томатную пасту, родниковую воду и сахар, соль. Аккуратно все перемешайте. Накройте сотейник крышкой и варите 2,5 часа.

Тем временем приготовьте гремолату, смешав в миске цедру лимона, рубленую петрушку и прессованный чеснок. Накройте крышкой и оставьте в холодильнике.

Когда мясо будет готово и станет мягким, снимите кастрюлю с огня. Добавьте гремолату и сливки. Дайте отдохнуть.

Одновременно доведите до кипения большую кастрюлю с подсоленной водой, чтобы добавить свежие макароны. Варите их 3-4 минуты (обычно 3 минут в кипящей воде достаточно). Свежие тальятелле идеальны, когда они естественным образом поднимаются на поверхность.

Слейте воду с макарон и выложите их на сервировочное блюдо. Полейте макароны небольшим количеством соуса оссо-буко и перемешайте. Разложите ломтики мяса на тальятелле и украсьте небольшим количеством нарезанной петрушки. Подавайте немедленно.

Стейк с соусом из 5 перцев и коньяка

А как насчет сочного стейка и картошки фри? Да еще с соусом из 5 перцев и коньяка? Это восхитительно!

Время приготовления блюда — 35 минут.

Ингредиенты:

4 говяжьих стейка;

45 мл (3 ст. л.) измельченного черного перца горошком;

крупная соль;

15 мл (1 ст. л.) масла виноградных косточек;

30 мл (2 ст. л.) сливочного масла

2 мелко нарезанного лука-шалота;

1 веточка тимьяна;

15 мл (1 ст. л.) 5 горошин перца;

60 мл (1/4 стакана) коньяка;

250 мл (1 стакан) телячьего бульона;

125 мл (1/2 стакана) 35% взбитых сливок;

15 мл (1 ст. л.) зернистой дижонской горчицы.

Приправьте стейки из говядины молотым черным перцем и солью с обеих сторон. Нагрейте масло в большой чугунной сковороде на среднем огне, пока оно не станет очень горячим. Обжаривайте стейки, пока они не подрумянятся. Готовьте до средней прожарки, в зависимости от толщины (около 3-5 минут с каждой стороны).

Уменьшите огонь сковороды до среднего. Добавьте сливочное масло, лук-шалот и веточку тимьяна. Готовьте, пока лук-шалот не станет мягким (около 2 минут).

Добавьте пять горошин перца. Добавьте коньяк и телячий бульон. Доведите до кипения и дайте выпариться (около 3-4 минут).

Добавьте сливки и дижонскую горчицу и уварите до загустения (около 3 минут). Попробуйте и отрегулируйте приправу. Подавайте со стейками.

Свиное филе, фаршированное сыром

Если вы хотите удивить своих гостей или приготовить необычное блюдо для новогоднего ужина, попробуйте этот рецепт. Незабываемый вкус!

Время приготовления блюда — 45 минут.

Ингредиенты:

8 мл (1/2 ст. л.) оливкового масла первого холодного отжима;

62,5 мл (1/4 стакана) очищенного и мелко нарезанного лука;

45 мл (3 ст. л.) панировочных сухарей;

7 мл (1/2 ст. л.) смеси сушеного орегано и розмарина;

190 мл (3/4 стакана) тертого чеддера;

1 яичный желток;

соль и перец;

455 г свиной вырезки;

4 ломтика не слишком жирного бекона;

5 мл (1 ч. л.) несоленого сливочного масла;

15 мл (1 ст. л.) очищенного и мелко нарезанного лука;

30 мл (2 ст. л.) портвейна;

315 мл (1 1/4 стакана) соуса демиглас;

несколько веточек нарезанного свежего розмарина;

соль и перец.

Нагрейте оливковое масло на среднем огне в сковороде. Обжарьте лук на масле несколько минут. Снимите с огня и переложите в миску.

Добавьте луковые сухари, смесь специй, тертый сыр и яичный желток, приправьте, хорошо перемешайте и отставьте в сторону.

Острым ножом разрежьте свиную вырезку пополам, но плотно прикрепите центр. Приправьте филе изнутри. Положите начинку из панировочных сухарей и сыра в центр свиной вырезки и закройте все, сложив внешнюю часть свиной вырезки поверх начинки, чтобы она хорошо зафиксировалась. Плотно оберните ломтики бекона вокруг свиной вырезки и перевяжите кулинарной веревкой.

Разогрейте духовку до 180°. Нагрейте сковороду на средне-сильном огне. Обжарьте свиную вырезку без жира со всех сторон до приобретения красивого золотистого цвета. Поместите свиную вырезку в духовку и готовьте, пока внутренняя часть вырезки не нагреется до 145° (около 18 минут). Достаньте из духовки и дайте постоять 10 минут на тарелке, покрытой фольгой.

Тем временем приготовьте соус. В кастрюле растопите сливочное масло на среднем огне. Добавьте лук и обжарьте несколько минут. Деглазируйте портвейном и варите почти до полного высыхания.

Добавьте соус демиглас, который готовится из говяжьих костей и трех видов лука — шалота, порея и репчатого, моркови, корня петрушки, лаврового листа, черного и душистого перца, красного вина. Доведите до кипения. Добавьте розмарин, приправьте и уварите до желаемой консистенции.

Когда свиная вырезка остынет, удалите нити и нарежьте ломтиками небольшой толщины. Подавайте с соусом.

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