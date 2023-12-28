Новорічний стіл 2024: топ 5 простих і смачних рецептів

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У центрі уваги нашої новорічної вечері — улюблені м'ясні страви та простий вегетаріанський гратен. Без шалених кулінарних процедур і унікальних інгредієнтів. Просто п'ять чудових святкових рецептів, які надихнуть вас на весь рік! А допомагають нам приготувати всю цю смакоту чудові кулінари з французького сайту Zeste.

Фарширована курка із соусом на основі натурального курячого соку

Нафарширована курка простою сумішшю хліба, грибів і зелені. Після того, як птицю буде правильно підготовлено, запікайте її в духовці близько години. Потім зберіть кулінарний сік і зробіть на його основі соус.

Час приготування страви — 1,5 години

Інгредієнти:

Для приготування самої курки:

1 курка;

45 мл (3 ст. л.) топленого вершкового масла;

1 дрібка солі;

перець стручковий — до смаку.

Для хлібної начинки:

5 скибочок білого хліба, нарізаних невеликими кубиками;

1 зубчик часнику, дуже дрібно нарізаний;

125 г печериць;

60 мл (1/4 склянки) топленого вершкового масла;

1 яйце;

15 мл (1 ст. л.) нарізаного естрагону;

30 мл (2 ст. л.) нарізаного часнику;

15 мл (1 ст. л.) петрушки;

45 мл (3 ст. л.) 35% вершків;

15 мл (1 столова ложка) червоного винного оцту.

Для соусу:

1 цибулина;

1 гілочка чебрецю;

1 лавровий лист;

500 мл (2 склянки) курячого бульйону.

Для начинки: на сковорідці обсмажте цибулю та часник на половині топленого масла й обсмажте гриби на решті масла. Перелийте в миску. Додайте до панірувальних сухарів яйце з подрібненою зеленню, вершками та винним оцтом. Приправте й перемішайте. Залиште застигати.

Для птиці: відокремте курку від кісток зі спини, зрізавши шкіру на грудній клітці. Стежте за цією шкірою, проводячи лезом по тушці. Виріжте суглоби з крил і верхньої частини стегон; потім продовжуйте обвалювання, щоб не пошкодити шкіру. Зберігайте стегнові кістки.

Приправте птицю з боку м'якоті, помістіть начинку в центр і закрийте. Добре зав'яжіть, змастіть шкіру топленим маслом, приправте сіллю та стручковим перцем.

Для соусу: помістіть курку з тельбухами (шиєю, серцевиною і кінчиками крил) на жаровню та наріжте цибулю, яку покладіть навколо птиці.

Помістіть у духовку, розігріту до 200°, приблизно на 1 годину. Після виймання з духовки знежирте йдеглазуруйте курячим бульйоном. Додайте лавровий лист і чебрець, потім уваріть удвічі. Пропустити через сито в миску.

Наріжте птицю та подавайте із соком. До страви додайте картопляне пюре. Зверніть увагу: якщо ви не хочете відокремлювати птицю від кісток, можна покласти начинку в грудну клітку.

Гратен із коренеплодів і сиру

Чарівний рецепт запіканки з коренеплодів із сиром, приправленим свіжою шавлією. До речі, шавлія, часто використовувана з білками птиці або продуктами тваринного походження, ідеально поєднується з коренеплодами. Як кажуть французькі кулінари, це ідеальний рецепт для приготування овочів, таких як солодка картопля, пастернак, селера та навіть буряк.

Час приготування страви — 1,2 години

Інгредієнти:

500 мл (2 склянки) солодкої картоплі (очищеної і тонко нарізаної);

500 мл (2 чашки) кореня селери (очищеного й тонко нарізаного);

500 мл (2 склянки) буряка (очищеного й тонко нарізаного);

1 л (4 чашки) 35% вершків;

3 свіжих листки шавлії (соус і прикрашання);

2 зубчики часнику (розчавлених);

125 мл (1/2 склянки) нарізаної французької цибулі шалот;

2,5 мл (1/2 ч. л.) меленого перцю;

60 мл (1/4 склянки) солоного вершкового масла;

250 г сиру твердого сичужного (нарізаного або натертого на тертці).

Розігрійте духовку до 180°. Наріжте овочі тонкими скибочками не більш ніж 2 мм. Потім розкладіть по трьох різних мисках.

У середній каструлі нагрійте вершкове масло до утворення піни. Додайте цибулю шалот, часник і гілочку шавлії та готуйте 1 хвилину. Додайте вершки й дайте покипіти 5-8 хвилин на середньо-слабкому вогні. Приправте сіллю та перцем, потім відкладіть убік.

Для приготування запіканки використовуйте форму розміром 23 х 33 см. Налийте трохи рідини на дно, потім додайте шар буряка, приправивши сіллю та перцем, потім знову шар селери та завершіть шаром солодкої картоплі. Знову додайте трохи соусу. Робіть так доти, доки всі овочі не будуть викладені.

Потім вилийте залишки вершків на запіканку та запікайте 45-60 хвилин. За 5 хвилин до закінчення приготування викладіть скибочки сиру та підрум'яньте.

Перед подачею дістаньте й дайте постояти 10-15 хвилин. Додайте листя шавлії як прикрасу.

Осо-буко, або телячі гомілки

Улюблений рецепт відомої співачки Лари Фабіан. Це залишені на повільному вогні телячі гомілки в томатно-овочевому соусі. Подаються з гремолатою (популярною італійською сумішшю, яка надає пікантності й гостроти м'ясним стравам, до складу входять зелена петрушка, часник і цедра лимона) та свіжими тальятеле як гарнір.

Час приготування страви — у кого як вийде.

Інгредієнти:

Для осо-буко:

1 нарізана цибулина;

120 мл (8 ст. л.) оливкової олії;

200 мл (4/5 склянки) білого сухого вина;

150 г (1 склянка) кукурудзяного крохмалю;

сіль і перець;

1,5 кг телячої гомілки або 6 великих скибочок по 3 см (переважно обирати скибочки з не надто великими кістками, тому що м'ясо буде ніжнішим);

2 пляшки томатного соусу пасата по 700 мл;

1 банка томатної пасти об'ємом 156 мл;

750 мл (3 склянки) джерельної води;

15 мл (1 ст. л.) цукру;

100 мл (1/3 склянки + 4 ч. л.) збитих вершків;

450 г свіжих тальятеле.

Для гремолати:

цедра 2 лимонів;

1/2 пучка італійської нарізаної петрушки;

2 зубчики часнику.

У великій каструлі з кришкою (щоб зберегти весь кулінарний сік) обсмажте цибулю в 90 мл (6 ст. л.) оливкової олії. Як тільки цибуля повністю карамелізується, деглазуруйте її білим вином.

У тарілку покладіть кукурудзяний крохмаль, сіль і перець. Помістіть туди скибочки рульки та переверніть, щоб вони покрилися з усіх боків. Струсіть надлишки крохмалю.

На сковороді нагрійте 30 мл (2 ст. л.) олії та обсмажте скибочки по 2-3 хвилини з кожного боку. Щойно рульки підрум'яняться, помістіть їх у сотейник із цибулевою карамеллю. Додайте томатний соус, томатну пасту, джерельну воду й цукор, сіль. Акуратно все перемішайте. Накрийте сотейник кришкою та варіть 2,5 години.

Водночас приготуйте гремолату, змішавши в мисці цедру лимона, рубану петрушку та пресований часник. Накрийте кришкою та залиште в холодильнику.

Коли м'ясо буде готове та стане м'яким, зніміть каструлю з вогню. Додайте гремолату й вершки. Дайте відпочити.

Одночасно доведіть до кипіння велику каструлю з підсоленою водою, щоб додати свіжі макарони. Варіть їх 3-4 хвилини (зазвичай 3 хвилин в окропі достатньо). Свіжі тальятеле ідеальні, коли вони природньо піднімаються на поверхню.

Злийте воду з макаронів і викладіть їх на сервірувальне блюдо. Полийте макарони невеликою кількістю соусу осо-буко та перемішайте. Розкладіть скибочки м'яса на тальятеле та прикрасьте невеликою кількістю нарізаної петрушки. Подавайте негайно.

Стейк із соусом із 5 перців і коньяку

А як щодо соковитого стейка та картоплі фрі? Та ще й із соусом із 5 перців і коньяку? Це чудово!

Час приготування страви — 35 хвилин.

Інгредієнти:

4 яловичі стейки;

45 мл (3 ст. л.) подрібненого чорного перцю горошком;

крупна сіль;

15 мл (1 ст. л.) олії виноградних кісточок;

30 мл (2 ст. л.) вершкового масла;

2 дрібно нарізані цибулини шалот;

1 гілочка чебрецю;

15 мл (1 ст. л.) 5 горошин перцю;

60 мл (1/4 склянки) коньяку;

250 мл (1 склянка) телячого бульйону;

125 мл (1/2 склянки) 35% збитих вершків;

15 мл (1 ст. л.) зернистої діжонської гірчиці.

Приправте стейки з яловичини меленим чорним перцем і сіллю з обох боків. Нагрійте олію у великій чавунній сковорідці на середньому вогні, поки вона не стане дуже гарячою. Обсмажуйте стейки, поки вони не підрум'яняться. Готуйте до середнього просмажування, залежно від товщини (близько 3-5 хвилин із кожного боку).

Зменшіть вогонь сковороди до середнього. Додайте вершкове масло, цибулю шалот і гілочку чебрецю. Готуйте, поки цибуля шалот не стане м'якою (близько 2 хвилин).

Додайте п'ять горошин перцю. Додайте коньяк і телячий бульйон. Доведіть до кипіння й дайте випаруватися (близько 3-4 хвилин).

Додайте вершки й діжонську гірчицю та уваріть до загустіння (близько 3 хвилин). Спробуйте й відрегулюйте приправу. Подавайте зі стейками.

Свиняче філе, фаршироване сиром

Якщо ви хочете здивувати своїх гостей або приготувати незвичайну страву для новорічної вечері, спробуйте цей рецепт. Незабутній смак!

Час приготування страви — 45 хвилин.

Інгредієнти:

8 мл (1/2 ст. л.) оливкової олії першого холодного віджиму;

62,5 мл (1/4 склянки) очищеної та дрібно нарізаної цибулі;

45 мл (3 ст. л.) панірувальних сухарів;

7 мл (1/2 ст. л.) суміші сушеного орегано та розмарину;

190 мл (3/4 склянки) тертого чедеру;

1 яєчний жовток;

сіль і перець;

455 г свинячої вирізки;

4 скибочки не надто жирного бекону;

5 мл (1 ч. л.) несолоного вершкового масла;

15 мл (1 ст. л.) очищеної та дрібно нарізаної цибулі;

30 мл (2 ст. л.) портвейну;

315 мл (1 1/4 склянки) соусу деміглас;

кілька гілочок нарізаного свіжого розмарину;

сіль і перець.

Нагрійте оливкову олію на середньому вогні в сковороді. Обсмажте цибулю на олії кілька хвилин. Зніміть із вогню та перекладіть у миску.

Додайте цибулеві сухарі, суміш спецій, тертий сир і яєчний жовток, приправте, добре перемішайте й відставте в сторону.

Гострим ножем розріжте свинячу вирізку навпіл, але щільно прикріпіть центр. Приправте філе зсередини. Покладіть начинку з панірувальних сухарів і сиру в центр свинячої вирізки та закрийте все, склавши зовнішню частину свинячої вирізки поверх начинки, щоб вона добре зафіксувалася. Щільно оберніть скибочки бекону навколо свинячої вирізки та перев'яжіть кулінарною мотузкою.

Розігрійте духовку до 180°. Нагрійте сковороду на середньо-сильному вогні. Обсмажте свинячу вирізку без жиру з усіх боків до набуття красивого золотистого кольору. Помістіть свинячу вирізку в духовку та готуйте, поки внутрішня частина вирізки не нагріється до 145° (близько 18 хвилин). Дістаньте з духовки й дайте постояти 10 хвилин на тарілці, покритій фольгою.

Водночас приготуйте соус. У каструлі розтопіть вершкове масло на середньому вогні. Додайте цибулю й обсмажте кілька хвилин. Деглазуйте портвейном і варіть майже до повного висихання.

Додайте соус деміглас, який готують із яловичих кісток і трьох видів цибулі — шалоту, порею та ріпчастої, моркви, кореня петрушки, лаврового листка, чорного та запашного перцю, червоного вина. Доведіть до кипіння. Додайте розмарин, приправте й уваріть до бажаної консистенції.

Коли свиняча вирізка охолоне, видаліть нитки та наріжте скибочками невеликої товщини. Подавайте із соусом.

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