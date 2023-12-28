Оля Полякова стихом отреагировала на скандальную "голую" вечеринку с Киркоровым (видео)

Мероприятие в Москве стало скандальным и вызвало общественный резонанс. Полякова пошутила над участниками вечеринки.

Украинская певица Оля Полякова стихом отреагировала на "голую" вечеринку в РФ. Видео артистка делится в своем Instagram.

Звезда сцены зачитала поэзию Петра Маги, высмеяв скандальное мероприятие в одном из московских клубов, которое организовала блогер Настя Ивлеева. Дресс-кодом события было отсутствие одежды, белье или прозрачные наряды, что вызвало общественный резонанс.

На вечеринке появились Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак и другие, а после разгорания скандала они начали извиняться, оправдывая свои действия.

"Слышит, слышит Филиппок,

Что возьмут за хоботок,

И не пустят больше зайку,

в "Новогодний огонек!"

Что, завили о своем,

Раболепный шакалек?

В яму всех ориентаций,

Загремели, е-мое!

Потому что не будешь патриотом,

ешь без масла бутерброд,

не допустят больше к телу,

И назавтра ты — банкрот!" — отреагировала Оля Полякова, зачитав стихотворение "Голые дырки".

Оля Полякова

Также она обратила внимание на персону Лолиты, которая родилась в Мукачево. Полякова отметила, что "напившись, бомжи сожгут ее чучело" в родном городе.

"Мы тянулись к Москве,

Что-то пели так, как вы,

Но как лечат пули -

Лучший душ для головы!" — добавила украинская знаменитость.

Напомним, Филиппа Киркова вырезают из уже снятых новогодних программ после участия в "голой" вечеринке.

Также Фокус писал о проверке Насти Ивлеевой на неуплату налогов после организации скандальной вечеринки.