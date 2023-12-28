Оля Полякова стихом отреагировала на скандальную "голую" вечеринку с Киркоровым (видео)
Мероприятие в Москве стало скандальным и вызвало общественный резонанс. Полякова пошутила над участниками вечеринки.
Украинская певица Оля Полякова стихом отреагировала на "голую" вечеринку в РФ. Видео артистка делится в своем Instagram.
Звезда сцены зачитала поэзию Петра Маги, высмеяв скандальное мероприятие в одном из московских клубов, которое организовала блогер Настя Ивлеева. Дресс-кодом события было отсутствие одежды, белье или прозрачные наряды, что вызвало общественный резонанс.
На вечеринке появились Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак и другие, а после разгорания скандала они начали извиняться, оправдывая свои действия.
"Слышит, слышит Филиппок,
Что возьмут за хоботок,
И не пустят больше зайку,
в "Новогодний огонек!"
Что, завили о своем,
Раболепный шакалек?
В яму всех ориентаций,
Загремели, е-мое!
Потому что не будешь патриотом,
ешь без масла бутерброд,
не допустят больше к телу,
И назавтра ты — банкрот!" — отреагировала Оля Полякова, зачитав стихотворение "Голые дырки".
Также она обратила внимание на персону Лолиты, которая родилась в Мукачево. Полякова отметила, что "напившись, бомжи сожгут ее чучело" в родном городе.
"Мы тянулись к Москве,
Что-то пели так, как вы,
Но как лечат пули -
Лучший душ для головы!" — добавила украинская знаменитость.
Напомним, Филиппа Киркова вырезают из уже снятых новогодних программ после участия в "голой" вечеринке.
Также Фокус писал о проверке Насти Ивлеевой на неуплату налогов после организации скандальной вечеринки.