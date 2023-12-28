Модные эксперты назвали лучшие наряды Кейт Миддлтон за 2023 год
Принцесса Уэльская весь 2023 год радовала своих поклонников и модных экспертов потрясающими нарядами. И теперь журналисты выбрали лучшие.
Гардероб Кейт Миддлтон изменился по мере того, как она получила больше обязанностей в королевской семье. По мере того, как она с легкостью вживается в роль принцессы Уэльской, ее гардероб изменился вместе с ней и теперь выходит далеко за рамки модных платьев и телесных туфель LK Bennett, которые мы видели в прошлом. Как показали последние 12 месяцев, ее выбор одежды отражает ее новое положение старшего члена семьи. О лучших образах Кейт пишет Daily Mail.
С годами Кейт Миддлтон выработала свой неповторимый личный стиль, основанный на брендах, которым она осталась верна, от платьев-пальто до аккуратных блейзеров.
Она также создала силуэт, который ей идет, с узкими плечами и узкой талией. И теперь она стала поклонницей длинных, ниже колена, юбок.
Сейчас принцесса все чаще отдает дань традициям и истории королевской семьи с помощью архивных ссылок, а когда дело доходит до ее роскошных образов, она продолжает поддерживать британских дизайнеров.
Она следит за тем, чтобы в миксе были модные вещи, одежда для повторного ношения и одежда, взятая напрокат, но стиль Кейт все больше смещается в сторону более высокой моды, такой как изысканный юбочный костюм Erdem, выбранный для Службы Содружества, асимметричный брючный костюм Alexander McQueen и ее вязаные костюмы от Sézane.
В прошлом году она не боялась экспериментировать – и это принесло свои плоды, как показывают эти фотографии.
Наряд года
Костюм-двойка Кейт Erdem для службы в честь Дня Содружества в марте источал гламур пятидесятых и совершенно справедливо был признан "нарядом года".
Кейт объединила сшитый на заказ темно-синий костюм, туфли-лодочки Gianvito Rossi, клатч Emmy London, соответствующую шляпу Sean Barrett и украшения из королевской шкатулки.
Второе место в номинации "Наряд года" заняла эта пара вещей от Self-Portrait, дополненная клатчем Chanel.
В этом наряде Кейт посетила Национальную портретную галерею после церемонии ее открытия в июне.
Блейзер года
Победителем стал мятно-зеленый двубортный пиджак от Balmain. На фото Кэтрин присутствует на втором дне Уимблдона.
Кейт решила обратиться к стилю 1980-х, выбрав светло-зеленый пиджак и белую юбку-миди для своего первого выступления на Уимблдоне в этом году.
В нем определенно была атмосфера принцессы Дианы 80-х, и она завершила образ подходящей белой сумкой от Mulberry и ее любимыми белыми туфлями Gianvito Rossi.
Брючный костюм года
Кейт излучала гламур в красном костюме от Alexander McQueen в сочетании с декоративными серьгами от Chalk на мероприятии, организованном Центром раннего детства Королевского фонда принцессы.
Кейт завершила этот стильный образ красной помадой и красивой укладкой.
Этот лиловый костюм от Эмилии Уикстед занял второе место.
Совсем недавно на открытии детского хирургического отделения в отеле "Эвелина" был представлен еще один восхитительный брючный костюм, на этот раз бирюзовый, созданный ее любимым брендом костюмов Alexander McQueen.
Лучший наряд года в стиле кантри-шик
Кейт обычно редко появляется в подобных нарядах. Но эта эффектная куртка Burberry, которую она надевала во время визита в Шотландию в ноябре, была слишком хороша, чтобы ее пропустить.
Кейт и Уильям, известные как герцог и герцогиня Ротсейские в Шотландии, посетили Outfit Moray, благотворительную организацию, предоставляющую молодым людям обучение на свежем воздухе и приключенческие мероприятия.
Кейт удачно воспользовалась одной из главных тенденций верхней одежды этого сезона, надев стеганую куртку цвета милитари от Burberry и украшена культовым коричнево-черным клетчатым узором бренда. Повседневный образ в стиле кантри она завершила черным вязаным водолазкой, черными джинсами Mother, парой коричневых кожаных ботинок челси от Reiss и золотыми серьгами-кольцами с крошечным гранатовым шармом от Spells of Love.
Шляпа года
Кейт сияла под летним солнцем во время парада в своей зеленой шляпе от известного дизайнера Филиппа Трейси, которой она дополнила свой наряд от Andrew Gn с красивыми пуговицами.
Второе место занял элегантный головной убор Sahar Millinery, который Кейт надевала вместе с пальто Eponine, создавая полностью бордовый ансамбль.
В этом наряде она отдавала дань уважения покойной королеве Елизавете II в первую годовщину ее смерти.
Образ года на красной дорожке
Кейт прошла по красной дорожке Bafta в белом шифоновом платье Alexander McQueen в сочетании с черными оперными перчатками. Раньше она носила это платье в 2019 году, но добавила перчатки и серьги Zara, которые создали совершенно новый образ.
Второе место в этой категории заняло украшенное драгоценностями платье Jenny Packham, которое было совершенно ослепительным, а тиара Lovers Knot стала идеальным дополнением.
Трикотаж: образ года
Соответствующий комплект трикотажных юбок от доступного роскошного французского бренда Sézane создал образ в популярном стиле "тихой роскоши".
Кейт появилась в этом эффектном образе во время визита в Университет Ноттингем Трент.
Основанный Морганой Сезалори в 2013 году, этот бренд представляет повседневную одежду с небольшими деталями и стал краеугольным камнем гардероба принцессы. Она дополнила этот ансамбль серьгами Simone Rocha с жемчужными каплями и замшевыми туфлями Gianvito Rossi.
Пальто (платье) года
Отмечая свой первый День Святого Патрика в качестве полковника ирландской гвардии, Кейт выбрала бирюзовый ансамбль и выглядела царственно в сшитом на заказ платье-пальто от Кэтрин Уокер с высоким воротником.
Бирюзовый цвет соответствовал плюмажам из перьев, которые носили ирландские гвардейцы в медвежьих шапках.
Замшевые туфли Gianvito Rossi в тон и экстравагантное асимметричное платье Jane Taylor London с отделкой из плиссированного тюля завершили ансамбль.
Платье года
Платье в горошек, в котором нашли отсылки к образам принцессы Дианы, Кейт Миддлтон надевала, когда присутствовала на церемонии вручения Ордена Подвязки.
Элегантное миди-платье от бренда Alessandra Rich дополняли туфли от Jennifer Chamandi и шляпа Philip Treacy.
Наряд года для государственного мероприятия
Так как в этом году прошла коронация короля Чарльза, то конкурентов у коронационного наряда Кейт Миддлтон не было.
Она выглядела невероятно в платье Alexander McQueen цвета слоновой кости, расшитом розами, чертополохом, нарциссами и трилистниками. Образ дополняла красно-синяя церемониальная мантия.
Завершал ее образ мерцающий головной убор с цветочным узором, созданной дизайнерами из Alexander McQueen, выбранный вместо традиционной тиары.
Напомним, ранее стало известно, что принц Уильям мог подарить Кейт Миддлтон на Рождество.