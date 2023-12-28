До самоубийства звезда "Паразитов" Ли Сон Гюн умолял полицию не сообщать прессе о его допросе

Актеру было отказано в просьбе. И через четыре дня он покончил с собой.

Звезда оскароносных "Паразитов" Ли Сон Гюн умолял полицию не сообщать прессе о его допросе по поводу заговора с шантажом и наркотиками, но ему было отказано. Актер предстал перед тремя публичными допросами по поводу предполагаемого употребления наркотиков. И через считанные дни он покончил с собой. Об этом пишет Daily Mail.

Ли Сон Гюн, наиболее известный по роли Пак Дон Ика в фильме Пон Джун Хо "Паразиты", получившем премию "Оскар" в 2019 году, был найден мертвым в своей машине в возрасте 48 лет 27 декабря в парке Варен в Сеуле.

Актер покончил с собой, когда полиция допрашивала его по обвинениям в незаконном употреблении наркотиков, а также в употреблении марихуаны и других веществ в доме хозяйки местного бара. Актер утверждал, что она обманом заставила его принять наркотики, и сказал, что он не знал, что принимает. После хозяйка бара пыталась его шантажировать.

Ли Сон Гюн Фото: Getty

Адвокат актера и сам он просил полицию не допускать прессу на последний допрос, который прошел в минувшую субботу. Но полиция отклонила эту просьбу, по словам юридических источников.

Адвокат Ли Сона заявил во вторник, за день до того, как было найдено тело актера, что он надеется: любые будущие допросы будут проводиться за закрытыми дверями, заявив, что его клиент чувствовал себя ужасно.

Смерть актера вызвала волну сочувствия как со стороны представителей киноиндустрии, так и общественности, а также вопросы по поводу очевидно жесткого и публичного характера расследования.

Глава районной полиции, которая расследовала дело о самоубийстве Ли Сон Гюна, заявил, что весь процесс был оправдан и осуществлен с согласия Ли.

Он выразил "глубокое сожаление" в связи с его смертью и выразил соболезнования семье.

Начальник столичной полиции Инчхона Ким Хи Чжун сказал, что три публичных допроса актера, включая последний, продолжавшийся всю ночь, был необходим для того, чтобы услышать его точку зрения, и проводился в присутствии его адвоката.

"Расследование по делу погибшего проводилось на основании конкретных протоколов, показаний и доказательств и в соответствии с установленными законом процедурами", — сказал он.

Сун Гюн появлялся перед полицией и перед журналистами в период с октября по декабрь, последний раз в канун Рождества.

Сун Гюн отказался отвечать на вопросы журналистов о предъявленных ему обвинениях, но заявил, что полностью сотрудничает со следствием.

Позже он был найден мертвым в машине в парке Сеула после того, как его объявили пропавшим без вести. Предполагается, что он сжег угольные брикеты в салоне и задохнулся в дыму.

Полиция у машины Ли Сон Гюна

В последний раз Ли видели на публике рано утром в воскресенье после 19-часового допроса.

Юн Хи Гын, генеральный комиссар Национального полицейского управления (NPA), отрицает, что причиной смерти актера стало необоснованное расследование.

Он добавил, что изучит практику проведения расследований.

Бывший президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, который до прихода в политику был юристом по правам человека, был среди тех, кто критиковал действия полиции и сенсационные сообщения об этом деле в СМИ.

"Практика, которая наносит огромный ущерб чьей-либо чести и характеру, например, чрезмерное размещение людей на фотолинии СМИ и подталкивает их к крайнему выбору, должна быть прекращена", — написал Мун на своей странице в Facebook.

Коллеги из киноиндустрии посетили мемориал, установленный в память о Ли, в том числе режиссер "Паразитов" Пон Джун Хо и актер популярного сериала Netflix "Игра в кальмара" Ли Чжон Чжэ.

Коллеги из киноиндустрии посетили мемориал, установленный в память о Ли

В Южной Корее действуют чрезвычайно строгие законы против употребления наркотиков. Тем, кто продает или покупает марихуану, грозит срок от года до 14 лет. Тех, кто ее употребляет, могут приговорить к тюремному заключению на срок до пяти лет или штрафу на сумму до 37 600 долларов.

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