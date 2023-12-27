48-летняя звезда оскароносного фильма "Паразиты" Ли Сон Гюн найден мертвым

Актер находился под следствием по делу об употреблении наркотиков. В машине рядом с телом біла найдена предсмертная записка.

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48-летний южнокорейский актер Ли Сон Гюн найден мертвым в своей машине утром 27 декабря на парковке в Сеуле. Предварительной причиной смерти звезды оскароносного фильма "Паразиты" стало самоубийство. Жена актера Чон Хе Чжин, актриса и бывшая участница конкурса "Мисс Корея", позвонила в полицию после того, как обнаружила предсмертную записку, сообщает The Korea Herald.

На данный момент известно, что Ли Сон Гюн "покончил с собой во время полицейского расследования после того, как хозяйка бара обманом заставила его принять наркотики".

Ли находился под следствием полиции по обвинению в употреблении марихуаны и порошка, который, по словам его обвинительницы, хозяйки элитного бара, был кетамином. Ему был временно запрещен выезд из страны, а его появления в полицейских участках на допросах получили широкую огласку и попали в заголовки газет.

После последнего заседания, которое состоялось 23 декабря, адвокат звезды попросил, чтобы любые дальнейшие допросы проводились приватно из-за "бремени" всеобщего внимания.

Актер настаивал, что сознательно не принимал запрещенные наркотики, и прошел токсикологические тесты: в момент своей смерти он требовал пройти тест на детекторе лжи, чтобы оценить, говорил ли он или хозяйка, известная только как "А", правду.

Ли находился под следствием по делу об употреблении наркотиков

"Я хотел бы еще раз искренне извиниться за то, что вызвал беспокойство у стольких людей. Я отвечу на все вопросы правдиво. "А" обманом заставила меня принять наркотики. Я не знал, что она протянула мне запрещенные наркотики", – сказал он после своего первого допроса 28 октября в полицейском участке Нонхен в Инчхоне.

В Южной Корее, как и во многих азиатских странах, действуют чрезвычайно строгие законы против употребления наркотиков. Тем, кто продает или покупает марихуану, грозит как минимум один год тюремного заключения. Тех, кто ее использует, могут приговорить к тюремному заключению на срок до пяти лет или штрафу на сумму до 37 600 долларов.

Карьера Ли Сон Гюна в последние годы складывалась более чем успешно Фото: Getty

Ли извинился перед общественностью после своего первого допроса в полиции за свое "участие в таком бесчестном деле" и пообещал "честно" сотрудничать со следствием. Его допрашивали трижды – в октябре, 4 ноября и 23 декабря, когда он прибыл в отделение полиции в 10 утра и допрашивался 19 часов.

Следователям актер рассказал, что его обманом заставила принять наркотики хозяйка бара, которая затем пыталась его шантажировать. Она утверждала, что видела, как Ли нюхал кетамин.

Сон Гюн подал в суд на женщину, уверяя, что она вымогала у него около 350 миллионов вон (270 000 долларов США). Личность 20-летней хозяйки бара, работавшей в сеульском районе Каннам, не разглашается.

Допрос 23 декабря, вероятно, был для него последним, сообщили местным СМИ источники в полиции. Заседание длилось 19 часов, и Ли покинул полицейский участок рано утром в канун Рождества.

"Я также завершил допрос в качестве истца по делу о шантаже. Теперь полиция решит, заслуживают ли доверия мои заявления или показания шантажистов, и я надеюсь, что они проявят здравый смысл", – сказал он прессе.

Когда его спросили, признался ли актер в обвинениях в употреблении наркотиков, Ли ответил, что он "искренне ответил на все вопросы в ходе сегодняшнего полицейского расследования".

Он был обнаружен в своей машине три дня спустя возле парка Варен в северной части Чонно-гу, Сеул. В его машине обнаружены угольные брекеты. Не исключено, что актер поджег их и задохнулся.

Тело актера найдено в его машине на парковке

Карьера Ли Сон Гюна

Ли родился в 1975 году и сыграл отца богатой семьи в фильме "Паразиты". Фильм, в котором также снималась звезда международного кино Сон Кан Хо, стал мировым блокбастером, первым корейским фильмом, получившим "Золотую пальмовую ветвь", главный приз Каннского кинофестиваля, а также первым неанглийским фильмом, завоевавшим "Оскар". Картина также выборола еще три премии "Оскар" за лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий и лучший международный художественный фильм.

Фильм "Паразиты" получил четыре "Оскара"

Сон Гюн играл ведущие роли в южнокорейских фильмах, в том числе в триллере "Беспомощный" 2012 года и "Все о моей жене" 2014 года и других. Он – исполнитель главной роли в первом оригинальном сериале Apple TV+ на корейском языке, который вышел в 2021 году.

"Доктор Брэйн", шестисерийный научно-фантастический триллер, повествует о бессердечном неврологе Ко Се-воне, который пытается найти ключ к разгадке загадочного семейного несчастного случая с помощью экспериментов на мозге.

Карьера Ли стремительно пошла вверх, когда он снялся в популярной корейской драме ""Первое кафе "Принц". В проекте также сыграли Гон Ю, известный по участию в фильмах "Игра в кальмара" и "Поезд в Пусан", а также Ю Ын Хе и Ким Джэ Ук.

В том же году он также получил роль в успешной медицинской драме "За Белой башней". На его счету такие ленты как "Спасти панду", "Трудный день", "Доктор Брейн", "Законные деньги".

В 2009 году Ли Сон Гюн женился на актрисе Чон Хе Чжин, и у пары в ноябре 2009 года родился первенец . Второй мальчик появился на свет в августе 2011 года.

Ранее Фокус писал, что актриса, обвинившая Жерара Депардье в домогательствах, утонула в реке.