48-річна зірка оскароносного фільму "Паразити" Лі Сон Гюн знайдений мертвим

Актор перебував під слідством у справі про вживання наркотиків. У машині поруч із тілом була знайдена передсмертна записка.

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48-річного південнокорейського актора Лі Сон Гюна знайшли мертвим у своїй машині вранці 27 грудня на парковці в Сеулі. Попередньою причиною смерті зірки оскароносного фільму "Паразити" стало самогубство. Дружина актора Чон Хе Чжин, акторка і колишня учасниця конкурсу "Міс Корея", зателефонувала в поліцію після того, як виявила передсмертну записку, повідомляє The Korea Herald.

Наразі відомо, що Лі Сон Гюн "наклав на себе руки під час поліцейського розслідування після того, як господиня бару обманом змусила його прийняти наркотики".

Лі перебував під слідством поліції за звинуваченням у вживанні марихуани і порошку, який, за словами його обвинувачки, господині елітного бару, був кетаміном. Йому тимчасово заборонили виїзд із країни, а його появи в поліцейських дільницях на допитах набули широкого розголосу і потрапили в заголовки газет.

Після останнього засідання, яке відбулося 23 грудня, адвокат зірки попросив, щоб будь-які подальші допити проводилися приватно через "тягар" загальної уваги.

Актор наполягав, що свідомо не вживав заборонених наркотиків, і пройшов токсикологічні тести: у момент своєї смерті він вимагав пройти тест на детекторі брехні, щоб оцінити, чи говорив він або господиня, відома тільки як "А", правду.

Лі перебував під слідством у справі про вживання наркотиків

"Я хотів би ще раз щиро вибачитися за те, що викликав занепокоєння у стількох людей. Я відповім на всі запитання правдиво. "А" обманом змусила мене прийняти наркотики. Я не знав, що вона простягнула мені заборонені наркотики", — сказав він після свого першого допиту 28 жовтня в поліцейській дільниці Нонхен в Інчхоні.

У Південній Кореї, як і в багатьох азіатських країнах, діють надзвичайно суворі закони проти вживання наркотиків. Тим, хто продає або купує марихуану, загрожує щонайменше один рік тюремного ув'язнення. Тих, хто її використовує, можуть засудити до тюремного ув'язнення на строк до п'яти років або штрафу на суму до 37 600 доларів.

Кар'єра Лі Сон Гюна в останні роки складалася більш ніж успішно Фото: Getty

Лі вибачився перед громадськістю після свого першого допиту в поліції за свою "участь у такій безчесній справі" і пообіцяв "чесно" співпрацювати зі слідством. Його допитували тричі — у жовтні, 4 листопада і 23 грудня, коли він прибув у відділення поліції о 10 ранку і допитувався 19 годин.

Слідчим актор розповів, що його обманом змусила прийняти наркотики господиня бару, яка потім намагалася його шантажувати. Вона стверджувала, що бачила, як Лі нюхав кетамін.

Сон Гюн подав до суду на жінку, запевняючи, що вона вимагала у нього близько 350 мільйонів вон (270 000 доларів США). Особистість 20-річної господині бару, яка працювала в сеульському районі Каннам, не розголошується.

Допит 23 грудня, ймовірно, був для нього останнім, повідомили місцевим ЗМІ джерела в поліції. Засідання тривало 19 годин, і Лі покинув поліцейську дільницю рано вранці напередодні Різдва.

"Я також завершив допит як позивач у справі про шантаж. Тепер поліція вирішить, чи заслуговують на довіру мої заяви або свідчення шантажистів, і я сподіваюся, що вони проявлять здоровий глузд", — сказав він пресі.

Коли його запитали, чи зізнався актор у звинуваченнях у вживанні наркотиків, Лі відповів, що він "щиро відповів на всі запитання під час сьогоднішнього поліцейського розслідування".

Його виявили у своїй машині три дні потому біля парку Варен у північній частині Чонно-гу, Сеул. У його машині виявлено вугільні брекети. Не виключено, що актор підпалив їх і задихнувся.

Тіло актора знайдено в його машині на парковці

Кар'єра Лі Сон Гюна

Лі народився 1975 року і зіграв батька багатої сім'ї у фільмі "Паразити". Фільм, у якому також знімалася зірка міжнародного кіно Сон Кан Хо, став світовим блокбастером, першим корейським фільмом, який здобув "Золоту пальмову гілку", головний приз Каннського кінофестивалю, а також першим неанглійським фільмом, який завоював "Оскар". Картина також виборола ще три премії "Оскар" за найкращу режисуру, найкращий оригінальний сценарій і найкращий міжнародний художній фільм.

Фільм "Паразити" отримав чотири "Оскари"

Сон Гюн грав провідні ролі в південнокорейських фільмах, зокрема в трилері "Безпорадний" 2012 року і "Все про мою дружину" 2014 року та інших. Він — виконавець головної ролі в першому оригінальному серіалі Apple TV+ корейською мовою, який вийшов 2021 року.

"Доктор Брейн", шестисерійний науково-фантастичний трилер, оповідає про безсердечного невролога Ко Се-вона, який намагається знайти ключ до розгадки загадкового сімейного нещасного випадку за допомогою експериментів на мозку.

Кар'єра Лі стрімко пішла вгору, коли він знявся в популярній корейській драмі ""Перше кафе "Принц". У проєкті також зіграли Гон Ю, відомий за участю у фільмах "Гра в кальмара" і "Поїзд до Пусана", а також Ю Ин Хе і Кім Дже Ук.

Того ж року він також отримав роль в успішній медичній драмі "За Білою вежею". На його рахунку такі стрічки як "Врятувати панду", "Важкий день", "Доктор Брейн", "Законні гроші".

У 2009 році Лі Сон Гюн одружився з актрисою Чон Хе Чжин, і в пари в листопаді 2009 року народився первісток. Другий хлопчик з'явився на світ у серпні 2011 року.

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