Экс-любовник королевы Летиции рассказал, что она хотела развестись с Филиппом

Король Филипп и королева Летиция женаты с 2004 года. Они воспитывают двух общих дочерей, однако в последнее время активно обсуждаются вероятные измены жены монарха.

Бывший вероятный любовник королевы Испании Летиции Хайме дель Бурго раскрывает новые детали их романа. Об этом испанский бизнесмен рассказал в своем Х-аккаунте (ранее Twitter).

Оказалось, что экс-журналистка даже хотела развестись с королем Филиппом.

"Четыре этапа отношений Летиции Ортис и Хайме дель Бурго таковы:

1) Любовные отношения, с 2002 по 2004;

2) Друзья и доверенные лица, с 2004 по 2010;

3) Любовные отношения, крепкие и длительные, 2010 и 2011;

4) Свояки, с 2012 по 2016", — раскрыл Бурго.

Фото: Скріншот

Испанский бизнесмен даже признался, что его вероятная бывшая возлюбленная планировала развестись с Филиппом и переехать с ним в Нью-Йорк. Обсуждалась даже возможность рождения ребенка с помощью услуг суррогатной матери.

По словам Бурго, в июле 2010 года королева позвонила ему в Лондон и попросила навестить ее во дворце Сарсуэла в Мадриде. Хайме приехал, и той ночью, "после многих лет перерыва продолжились их любовные отношения, поскольку любовь была всегда, от самого первого их путешествия в Венецию в 2002 году".

В то время вроде бы пара посетила вместе Грецию, США, Францию и Англию. Впрочем, как уже известно, дальше их отношения не продолжились.

Сейчас дворец не комментирует домыслы в СМИ.

Король и королева Испании с дочерьми Фото: Getty Images

Напомним, королева Летиция появилась на публике после слухов о своем тайном романе с Хайме дель Бурго.

Также Фокус писал о выходе короля Филиппа с женой на фоне особого внимания к их личной жизни.