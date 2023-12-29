Джермейна Джексона, брата Майкла Джексона обвинили в изнасиловании

Истица Рита Барретт утверждает, что акт сексуального насилия произошел в 1988 году. Она рассказала о нем, но ее вынудили молчать.

Родного брата Майкла Джексона, музыканта и продюсера Джермейна Джексона обвинили в сексуальном насилии. Истицей выступила Рита Баррет, с которой Джексон работал в прошлом. Рита подала иск в Лос-Анджелесе на этой неделе, утверждая, что Джермейн изнасиловал ее в 1988 году в ее собственном доме. Недавно с таким же иск был подан против писателя Фредерика Бегбедера. Об этом пишет Rolling Stone.

В кратком иске, поданном в среду в Лос-Анджелесе, Рита Барретт утверждает, что Джермейн Джексон, один из основателей группы Jackson 5 и старший брат Майкла Джексона, напал на нее в ее доме более трех десятилетий назад, после того, как появился в ее доме без предупреждения.

Выступление группы Jackson 5 и Шер

Барретт рассказала, что познакомилась с Джексоном во время работы в качестве музыкального подрядчика, а также через основателя Motown Records Берри Горди, утверждая, что она поддерживала тесные связи с Горди через своего мужа Бена Барретта.

"Ответчик Джексон ворвался в дом Истца и с применением силы и насилия подверг Истца сексуальному насилию. Во время нападения истец, верующая женщина, молилась Богу о помощи. Во время нападения Истец опасалась за свою жизнь. После нападения и когда Джексон насытился, он покинул дом", — говорится в иске.

Джексон, его компании Jermaine L. Jackson Music Productions и Work Records были указаны в качестве ответчиков по иску, а перечисленными причинами иска являются сексуальное насилие , побои, сексуальные побои и халатность. Барретт потребовала возмещения неуказанного ущерба.

Джермейн пока комментариев не дал.

Джермейн Джексон с братьями Джеки и Марлоном Фото: Getty Images

"Рита Барретт подверглась вопиющему и жестокому сексуальному насилию. Когда она узнала, что что-то можно сделать по закону, она нашла в себе силы и поддержку, чтобы найти нас, и теперь постоит за себя и других", — рассказал журналу Rolling Stone адвокат Барретт Джефф Андерсон.

Сам Горди не был назван ответчиком, но в иске утверждается, что именно Горди защищал Джексона в финансовых интересах. Барретт утверждает, что на следующий день после нападения она сообщила об инциденте Горди и он имел "уникальную возможность сообщить о действиях ответчика Джексона и помочь истцу во время травмы".

"Вместо этого, — говорится в иске, — Горди скрывал свои действия, содействуя сокрытию, что позволило Горди, Джексону и другим лицам, состоящим в деловых отношениях, продолжать получать прибыль, полученную от работы и репутации Джексона, на долгие годы вперед".

Иск был подан через калифорнийский закон AB2777, который, как и недавно отмененный в Нью-Йорке Закон о выживших взрослых, временно отменяет срок исковой давности по некоторым гражданским искам, связанным с сексуальными домогательствами. Эти законы привели к волне исков о сексуальном насилии в музыкальной индустрии и индустрии развлечений, в отношении актеров, артистов и руководителей, в том числе Вин Дизеля, Шона "Дидди" Комбса, Эксла Роуза и других.

Напомним, ранее британская актриса Джулия Ормонд подала иск в суд против опального бывшего кинопродюсера Харви Вайнштейна за избиение и сексуальное насилие, произошедшее, по ее словам, в 1995 году.