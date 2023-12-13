58-летнего Фредерика Бегбедера обвиняют в изнасиловании его 17-летней партнерши

Писатель утверждает, что никакого отношения к изнасилованию девушки нет.

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17-летняя девушка обвинила 58-летнего французского писателя Фредерика Бегбедера, известного режиссурой фильма "Любовь живет три года" в изнасиловании, пишет издание Le Figaro.

Ранее мы писали, что писателя задержала полиция в одном из французских городов вчера, 12 декабря. Однако, доподлинно не было известно, что стало причиной.

Уже впоследствии стало известно, что молодая избранница, которая была партнершей писателя обвиняет его в изнасиловании.

По словам жертвы, 17-летней девушки, инцидент произошел этим летом. Сначала девушка занималась сексом с Фредерико по взаимному согласию, а уже потом, как выяснилось "не по взаимному".

Девушка также рассказала, что они встречались три месяца, однако все это время все было хорошо. Лишь однажды, когда после первой интимной связи писатель захотел вторую, девушка отказала. Фредерик не воспринял слова девушки и силой пытался вступить с ней в интимную связь. Девушка расценила это как изнасилование. Поэтому сразу обратилась в полицию. И хоть заявление девушка написала еще летом, на допрос писателя позвали только в декабре.

Тем временем от адвоката Фредерика Бегбедера стало известно, что писатель все отрицает.

Сам же Бегбедер, которого сразу после допроса отпустили, пожаловался на невкусную еду и то, что возле участка нет мест для стоянки.

В частности, ему не понравилась курица карри, которой его кормили. Писателю она была слишком сухой. Также он заявил, что пока он был в участке, его машину забрали на штрафплощадку.

В свою очередь, адвокат Бегбедера не очень волнуется и считает, что дело они выиграют. Обвинения в сторону своего клиента он назвал "фантастическими".

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