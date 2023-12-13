58-річного Фредеріка Бегбедера звинувачують у зґвалтуванні його 17-річної партнерки

Письменник стверджує, шо ніякого відношення до зґвалтування дівчини немає.

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17-річна дівчина звинуватила 58-річного французького письменника Фредеріка Бегбедера, відомого режисурою фільму "Кохання живе три роки" у зґвалтуванні, пише видання Le Figaro.

Раніше ми писали, що письменника затримала поліція в одному з французьких міст вчора, 12 грудня. Однак, достеменно не було відомо, що стало причиною.

Вже згодом стало відомо, що молода обраниця, яка була партнеркою письменника звинувачує його у зґвалтуванні.

За словами жертви, 17-річної дівчини, інцидент стався цього літа. Спочатку дівчина займалася сексом з Фредеріко за взаємною згодою, а вже потім, як зʼясувалося "не за взаємною".

Дівчина також розповіла, що вони зустрічалися три місяці, однак весь цей час все було добре. Лише одного разу, коли після першого інтимного звʼязку письменник захотів другий, дівчина відмовила. Фредерік не сприйняв слова дівчини і силою намагався вступити з нею в інтимний звʼязок. Дівчина розцінила це як зґвалтування. Тому одразу звернулася в поліцію. І хоч заяву дівчина написала ще влітку, на допит письменника покликали тільки в грудні.

Тим часом від адвоката Фредеріка Бегбедера стало відомо, що письменник все заперечує.

Сам же Бегбедера, якого одразу після допиту відпустили, поскаржився на несмачну їжу та те, що біля відділку немає місць для стоянки.

Зокрема, йому не сподобалася курка карі, якою його годували. Письменнику вона була занадто сухою. Також він заявив, що поки він був у відділку, його автівку забрали на штрафмайданчик.

У свою чергу, адвокат Бегбедера не дуже хвилюється і вважає, що справу вони виграють. Звинувачення в бік свого клієнта він назвав "фантастичними".

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