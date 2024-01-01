Наталья Могилевская стала мамой (фото, видео)

Знаменитость усыновила двух детей во время войны. Она планирует сохранять приватность наследников как можно дольше.

48-летняя украинская певица Наталья Могилевская призналась, что усыновила двух детей во время большой войны. Об этом артистка рассказала в новогоднем выпуске "Квартала 95" и в своем Instagram.

Звезда сцены стала мамой двух девочек — десяти и двух лет. Однако Наталья Могилевская отметила, что планирует максимально долго сохранять приватность детей, не показывая их лиц и не раскрывая имен. Даже в школе, по словам певицы, не знают, кто родители девочек.

В частности, знаменитость призналась, что ее дети пережили ужасы войны, а старшая дочь не раз спасала меньшую. Они адаптируются к жизни в новой семье в столице.

"В эту сказочную ночь, когда должны сбываться мечты, самая большая мечта моей жизни сбылась... Желаю всем детям Украины, которые остались без родителей, найти своих любимых, свою семью", — написала мама двоих детей.

Наталья Могилевская с детьми

"Поздравляем, Наташа! Какие они теперь счастливые! Поклон и с Новым годом!" — написала в комментариях украинская актриса Ольга Сумская. А певец Виталий Козловский лаконично отметил: "Дочки".

Наталья Могилевская стала мамой (см. с 3:20:00)

Напомним, Наталью Могилевскую заметили на публике с девочкой, которая называла звезду мамой.

Также Фокус писал о новом возлюбленном певицы, которого она встретила во время полномасштабной войны.