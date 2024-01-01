Дочь Моники Беллуччи показала новые кадры с бойфрендом (фото)

Дева Кассель и ее избранник встретили Новый 2024 год в Бразилии. Пара подтвердила отношения в конце октября 2023 года.

19-летняя итальянская модель и актриса Дева Кассель показала новые кадры с бойфрендом. Снимки дочь Моники Беллуччи опубликовала в Instagram с 1 млн подписчиков.

В кадре юная знаменитость предстала в светлом откровенном топе, позируя с новым возлюбленным. Дева примерила серьги и подвеску, уложив волосы в пучок. Она целовала 24-летнего итальянского актера и модель Саула Нанни, который предстал в белой рубашке.

Наследница французского актера Венсана Касселя и итальянской актрисы Моники Беллуччи никак не подписала коллаж фото с Нанни. Однако, судя по всему, таким образом они встретили Новый 2024 год.

Дева Кассель и Саул Нанни Фото: Instagram/Deva Cassel

Новый роман Дева подтвердила в конце октября 2023 года.

"Это правда", — подписала она тогда черно-белые кадры. На фото пара позировала во время отдыха на яхте. В частности, модель показала момент их поцелуя.

Дева Кассель и Саул Нанни

Саул также поделился несколькими новогодними кадрами с возлюбленной, с которой он, как оказалось, находится в солнечной Бразилии.

Дева Кассель и Саул Нанни Фото: Saul Nanni\Instagram Дева Кассель и Саул Нанни Фото: Saul Nanni\Instagram

Летом 2022 года Кассель встречалась с Лукой Саландрой. Бывший возлюбленный Девы также работал в сфере моделинга. Впрочем, через некоторое время пара распалась.

Напомним, как Моника Беллуччи и Венсан Кассель помогли Деве во время развития ее карьеры.

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