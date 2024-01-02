Это будет свадьба века: принц Брунея поделился снимком со своей невестой

Принц Абдул Матин из Брунея, один из самых завидных женихов мира, женится в конце этого месяца. Его и его избранницу ожидают девятидневные торжества.

Принц Брунея Абдул Матин поделился новой фотографией с помолвки со своей невестой Анишей Исой-Калебич. 32-летний член королевской семьи Брунея и один из самых завидных и богатых холостяков мира зашел в Instagram , чтобы поделиться очаровательным снимком со своей будущей женой, пишет Daily Mail.

Абдул Матин, чей аккаунт в Instagram очень популярен, регулярно делится в социальных сетях своими примерно двумя миллионами подписчиков информацией о своем насыщенном образе жизни.

Матин, сын султана Брунея и его бывшей второй жены Хаджи Мириам Абдул Азиз, женится на Анише позже в этом месяце – по слухам, на свадьбе будут присутствовать принц и принцесса Уэльские.

На фотографии Абдул и его невеста продемонстрировали парные образы в деловых костюмах.

Принц Брунея Абдул Матин с невестой Анишей Фото: Instagram tmski

Пост Абдула, который быстро набрал более 500 тысяч лайков, был сопровожден подписью: "Желаю вам всего наилучшего в 2024 году".

Старшие сестры Матина, принцессы Фадзила и Азема уже связали себя узами брака в январе 2022 года и январе 2023 года соответственно.

Принц Абдул Матин на свадьбе сестры Фото: Instagram tmski

Теперь пришел черед и Абдулы. Свадьба, как сообщили во дворце, состоится в середине января и будет длиться с 7 по 16 января 2024 года.

Празднование, которое продлится девять дней, начнется с церемонии бракосочетания, после чего последуют выступления музыкантов королевского двора, чтобы официально отметить начало свадьбы.

Торжественная церемония бракосочетания состоится 11 января в мечети Султана Омара Али Сайфуддина.

После этого состоится королевский свадебный прием с роскошным банкетом, на который пригласили гостей со всего мира.

Принц Брунея Абдул Матин

Хотя это еще не подтверждено, вполне вероятно, что принц и принцесса Уэльские будут присутствовать на свадьбе принца Абдулы Матина и Аниши Исы-Калебич.

Султан Брунея присутствовал на свадьбе Уильяма и Кейт в 2011 году. Учитывая эту историю, вполне вероятно, что они направят приглашение членам британской королевской семьи на особый день своего сына.

Кроме того, обе пары присутствовали на свадьбе наследного принца Иордании Аль-Хусейна бин Абдаллы II и Раджвы в июне прошлого года.

Напомним, на свадьбе кронпринца Иордании 41-летняя Кейт выглядела восхитительно в потрясающем платье Elie Saab, изготовленном по индивидуальному заказу, с длинными рукавами, высоким воротником с рюшами и замысловатыми деталями на лифе.

На вечерний прием Кейт переоделась в блестящее платье от Jenny Packham, дополнив его сверкающими серьгами Greville Chandelier, принадлежавшими покойной королеве, и тиарой "Узелки любви" принцессы Дианы.