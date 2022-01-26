Принцы и махараджа. Самые популярные Instagram-аккаунты членов королевских семей мира

Чаще всего члены королевских семей могут похвастаться официальными аккаунтами в которых появляются тщательно отредактированные пресс-службой снимки. Но есть исключения

В эпоху засилия соцсетей у каждого королевского дома есть официальные аккаунты, содержимое которых контролируется специально нанятыми для этих целей сотрудниками. Ничего сомнительного и игривого в таких аккаунтах не увидеть, как и намека на личную жизнь.

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Если семейные снимки и появляются в официальных соцсетях, то они выглядят, как глянцевые фотографии из модных журналов. Но есть и счастливчики в королевских семьях, которые могут вести свои аккаунты самостоятельно и наполнять их тем контентом, который им по душе.

Фокус выбрал самые интересные Instagram-аккаунты представителей королевских семей, которые помогают заглянуть за занавес монарших семей.

Леди Китти Спенсер

Племянница принцессы Дианы и член семьи Спенсер, пожалуй, самая известная леди в Instagram. Она сотрудничает с модными брендами, выходит на подиум и не пропускает ни одной модной вечеринки. Принадлежность к одной из самых знатных и известных семей Великобритании придает Леди Китти ореол недосягаемости. И ее аккаунт похож на светскую хронику.

Свою шикарную свадьбу с основателем Whistles и обладателем состояния в 102 миллиона долларов Майклом Льюисом , которая стала главным светским событием 2021 года леди Китти тщательно задокументировала, как и смену пяти шикарных платьев от Dolce & Gabbana.

Впрочем, популярность леди Китти проложила путь и для прочих членов ее семейства. Ее сестры-двойняшки Элиза и Амелия Спенсер завоевывают модные вершины, а младший брат Сэмюэль Айткен недавно подписал контракт с модельным агентством.

Леди Амелия Виндзор

26-летняя внучатая племянница Елизаветы II всего лишь 43-я в очереди на престол. Ее дедушка – двоюродный брат королевы, принц Эдвард, получил титул герцога Кентского в семилетнем возрасте. Леди Амелия росла в шикарном имении, закончила частный католический пансион святой Марии в Аскоте и собиралась стать журналисткой.

Но пока леди Амелия ведет жизнь богатой наследницы: посещает светские рауты и вечеринки, гуляет с собаками по зеленым лугам у семейного поместья, иногда работает моделью и занимает первые ряды на модных показах.

Сейчас, из-за пандемии, леди Амелия решила совершенствоваться в кулинарии.

Принцесса Евгения

Принцесса Евгения завела Instagram почти четыре года назад и за это время стала весьма популярна. Внучка королевы Елизаветы умело балансирует между официальным и личным. В ее блоге появляются трогательные снимки с сестрой Беатрис, с ее первенцем малышом Августом и важные новости из жизни королевской семьи.

Блог принцессы Евгении – отличный способ заглянуть за кулисы Букингемского дворца.

Мария-Олимпия, принцесса Греции и Дании

Мария-Олимпия — крестница принца Чарльза. Ее отец – греческий принц Павел, а мать – урожденная Шанталь Миллер, дочь американского миллиардера. Трон Греции Марии-Олимпии не светит, так что в первую очередь она считается именно датской принцессой. Среди ее предков королева Виктория, великая княгиня Ольга Константиновна.

И все эти титулы принцесса инвестирует весьма успешно. Она работает моделью, живет в нью-йоркском Сохо, дружит с младшими отпрысками семей Кеннеди и фон Фюрстенберг.

По слухам, успела повстречаться с принцем Гарри, но сейчас ее сердце свободно.

Луи Дюкре

Внук Грейс Келли занимает 11-е место в очереди на трон Монако. Но он вполне комфортно себя чувствует подальше от трона.

Луи увлекается футболом, даже работает помощником вице-президента футбольного клуба "Монако", живет в престижном районе, и в 2019 году женился на Мари Шевалье, с которой познакомился еще в университете и был знаком семь лет.

Махараджа Падманабх Сингх

23-летний Сингх носит титул махараджи Джайпура, хоть королевские титулы были отменены в Индии десятилетия назад, увлекается поло, закончил лондонскую школу Millfield и является участником рейтинга Forbes 30 Under 30.

Его мать, княжна Дийя Кумари, пошла против воли отца и вышла замуж за простолюдина, но махараджа Бхавани Сингх, который вначале не хотел знать своих внуков, в итоге сменил гнев на милость. Падманабх ведет светский образ жизни и дружит с членами британской королевской семьи. Он даже посещал юбилейный банкет в честь 70-летия принца Чарльза.

Принц Хуссейн бин аль-Абдалла из Иордании

Старший сын королевы Рании и короля Абдаллы II — наследный принц. Он закончил Джорджтаунский университет и академию Сандхерст. Но со тремя миллионами своих подписчиков он предпочитает общаться на арабском.

Впрочем, его Instagram – это летопись жизни при дворе короля Иордании. Он не постит снимки с вечеринок, зато у него полно фото своего семейства и дворцовых мероприятий. Снимков с его свадьбы пока не появлялось.

Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум

Хамдан – один из 13 детей Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, эмира Дубая и его первой жены шейхи Хинд. Хамдан женился в 2019 году, но по его Instagram этого не скажешь. Снимков жены там не появляется, зато сказочно красивый принц демонстрирует, как интересно на его родине и чем там можно заниматься, при наличии денег.

Он ныряет с аквалангом, прыгает с парашютом, гладит львят, пишет стихи и покоряет горы и небоскребы.

Состояние принца – 13 миллиардов долларов, а количество его подписчиков растет с каждым днем. Их уже 13 миллионов.

Принц Абдул Матин из Брунея

Семья брунейского султана Болкиаха и его второй жены весьма обширна, но все они не слишком активны в соцсетях. Но принц Абдул Матин – исключение. Благодаря принцу можно заглянуть за кулисы одной из самых богатых и скрытных королевских семей мира.

Впрочем, чаще всего принц Абдул постит снимки себя: он играет в поло, занимается в спортзале, марширует в военной форме и отдыхает у бассейна во дворце с обнаженным торсом. Немудрено, что на Абдула, которого называли самым красивым принцем мира в 2017 году, уже подписались более двух миллионов человек.