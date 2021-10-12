18-летний брат Китти Спенсер стал моделью

Сэмюэль Айткен будет работать с модельным агентством из ЮАР, где его уже прозвали "типичным принцем"

Семейство Спенсер продолжает завоевывать модный Олимп. Вслед за Китти Спенсер, ее младшие сестры-близнецы Элиза и Амелия стали завсегдатаями вечеринок и героинями фотосессий в глянцевых журналах. А теперь подошла очередь и младшего брата леди Китти – 18-летнего Сэмюэля Айткена. Об этом сообщило модельное агентство с которым он подписал контракт.

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Фотогеничный юноша живет со своей матерью, бывшей моделью Кэтрин Викторией Айткен, в ЮАР, судя по своему Instagram, занимается водным поло, тусит с друзьями и встречается с Ноа Дакитт, начинающей певицей.

[ + – ] Сэмюэль Айткен и Китти Спенсер Фото: Instagram samuelaitken_ [ + – ] Сэмюэль Айткен и его девушка Ноа Дакитт Фото: Instagram samuelaitken_

На свадьбе своей знаменитой сестры, Китти Спенсер, он вел ее к алтарю вместо ее отца, Чарльза Спенсера. Сэмюэль – сын Кэтрин Виктории Айткен и ее второго мужа, бизнесмена Джонатана Айткена с которым она развелась в 2009 году.

Южноафриканское модельное агентство 20 Model Management уже опубликовало приветственный пост и разместило снимок юного Сэмюэля с ремаркой "типичный принц".

[ + – ] Сэмюэль Айткен - дебютное модельное фото Фото: Instagram samuelaitken_

Китти Спенсер очень близка со всеми членами своей большой семьи. С Сэмюэлем у нее особые отношения, они росли вместе в Кейптауне. Там же он учился в епархиальном колледже.

На шикарной свадьбе Китти Сэмюэль был в числе особых гостей и встречался с ней даже во время медового месяца в Милане.

[ + – ] Сэмюэль Айткен и его многочисленные братья и сестры Спенсер Фото: Instagram samuelaitken_

Напомним, недавно Китти Спенсер рассказала о еще одном своем брате, Луи Спенсере. 27-летний красавчик когда-нибудь унаследует титул своего отца и родовое поместье, где похоронена его тетя – принцесса Диана. Луи закончил Эдинбургский университет и хочет стать актером.