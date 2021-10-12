18-річний брат Кітті Спенсер став моделлю

Семюель Айткен працюватиме з модельним агентством із ПАР, де його вже прозвали "типовим принцом".

Сімейство Спенсер продовжує завойовувати модний Олімп. Слідом за Кітті Спенсер, її молодші сестри-близнюки Еліза й Амелія стали завсідниками вечірок і героїнями фотосесій в глянцевих журналах. А тепер настала черга і молодшого брата леді Кітті — 18-річного Семюеля Айткена. Про це повідомило модельне агентство з яким він підписав контракт.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Фотогенічний юнак живе зі своєю матір'ю, колишньою моделлю Кетрін Вікторією Айткен, у ПАР, судячи за його Instagram, займається водним поло, тусить з друзями і зустрічається з Ноа Дакітт, співачкою.

[ + – ] Семюель Айткен і Кітті Спенсер Фото: Instagram samuelaitken_ [ + – ] Семюель Айткен і його дівчина Ноа Дакітт Фото: Instagram samuelaitken_

На весіллі своєї знаменитої сестри, Кітті Спенсер, він вів її до вівтаря замість її батька, Чарльза Спенсера. Семюель — син Кетрін Вікторії Айткен і її другого чоловіка, бізнесмена Джонатана Айткена з яким вона розлучилася в 2009 році.

Південноафриканське модельне агентство 20 Model Management уже опублікувало вітальний допис і розмістило знімок юного Семюеля з ремаркою "типовий принц".

[ + – ] Семюель Айткен — дебютне модельне фото Фото: Instagram samuelaitken_

Кітті Спенсер дуже близька з усіма членами своєї великої родини. Із Семюелем у неї особливі стосунки, вони росли разом у Кейптауні. Там же він навчався в єпархіальному коледжі.

На шикарному весіллі Кітті Семюель був серед особливих гостей і зустрічався з нею навіть під час медового місяця в Мілані.

[ + – ] Семюель Айткен і його численні брати і сестри Спенсер Фото: Instagram samuelaitken_

Нагадаємо, нещодавно Кітті Спенсер розповіла про ще одного свого брата, Луї Спенсера. 27-річний красень коли-небудь успадкує титул свого батька і родовий маєток, де похована його тітка — принцеса Діана. Луї закінчив Единбурзький університет та хоче стати актором.